Travel maihelg

– Politiet fikk lørdag kveld melding om snøballkasting mot biler på E6. Politiet dro til stedet, men fant ikke de som sto bak.

– Det ble meldt om feststøy flere steder: Hesseng, Hammerfest, Rypefjord, Honningsvåg. Muntlige pålegg ble gitt alle steder.

– I Alta var det feststøy i et par leiligheter. Her ble det gitt pålegg om at festdeltakerne måtte dempe seg.

– En person hoppet i sjøen på Fuglenes i Hammerfest, men ble berget av politiet og overlatt til helsevesenet.

– UP stanset en mann i 50-årene som kjørte uten gyldig førerkort. Han anmeldes.

– To ble anmeldt for urinering i Alta sentrum, den ene ved drosjekøen.

– En person lå overstadig beruset i veibanen og ble overlatt til helsevesenet.