Plutselig vil alle til Alta

I dag, søndag 14. mai, har elevene ved Alta Folkehøgskole sin aller siste skoledag. Og idet årets 77 elever tar løs på en ny etappe i livet, gjør folkehøgskolen seg klar for et nytt årskull, med innrykk til høsten. Rektor Helge Ludvigsen sitter på oppsiktsvekkende tall.

– Så langt har vi 114 søkere. Det er 37 fler enn i fjor. En kjempeøkning, sier en glad og lettet rektor. Tallet vil trolig stige, sier han. Det skyldes at skolen i motsetning til videregående er uten søknadsfrist. I praksis kan elever søke seg inn helt fram til skolestart.

– Vi har sengeplasser og kapasitet til flere, men det optimale elevtallet er for oss 112, sier Ludvigsen. Han sier det riktig nok er lettere å bli kjent og pedagogisk enklere å håndtere en elevgruppe på 77, men 112 elever gir best balanse mellom økonomiske og andre hensyn.

Alle vet hvor Alta er

Folkehøgskolen het noe annet til desember i fjor, og resultatet så de kjapt, sier rektor.

– Det er liten tvil om at navneskiftet har hatt stor betydning. Alta er i seg selv en flott merkevare, og nå vet ungdommen med en gang hvor i landet folkehøgskolen ligger, sier rektor. Han sier det bak det modige grepet lå en treårig nedadgående trend i søkertall, som også endte med at de satte et reklamebyrå til å friske opp hjemmeside, brosjyre og annet, samt få den bedre ut på sosiale medier, denne skoleperlen ved Skoddevarres fot.

– Har dere snudd trenden?

– Det er litt tidlig å si, men ja, vi tror det.

Har endelig styringen

Lars Haukanes Krempig er lærer ved skolen, og deler rektors glede.

– Helt utrolig bra. Tidligere har vi strevd med å fylle opp enkelte linjer, nå kan vi nærmest sitte med kontrollstikka og styre elevene dit der er ledig plass, sier den landskjente læreren og villmarkingen. Alta Folkehøgskole har seks linjefag, alle rettet mot naturen og det arktiske, men hvor linjene foto, offpiste samt jakt og fiske har vist seg tidvis tunge å fullsette. Nå går det som fot i hose, bekrefter Krempig.

Vil bli værende

Rektor bekrefter at elevene stortrives her oppe, når de først tar steget og søker seg inn.

– Vi har en stipendiatlinje med plass til 9 elever, og av årets 77 elever har over 40 søkt seg inn for et år til som stipendiat. Det må vi kalle et bra skussmål for at Altas folkehøgskole er svært populær, sier rektor.