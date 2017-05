Må sikre lik tilgang

Det er en høring på gang, den heter «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling,» og her har vårt lokale råd for likestilling av funksjonshemmede et klart innspill.

– Dagens ordning med hjelpemiddelsentraler må videreføres, sier rådet, som sier dette vil sikre alle funksjonshemmede over hele landet lik tilgang på riktig tilrettelegging og rådgiving ved behov for tiltak og hjelpemidler.

Unngå kommunal variasjon

– Funksjonshemmede skal ikke være prisgitt den enkelte kommunes økonomi, kompetanse, kapasitet og lagringsmulighet for å drifte hjelpemiddelformidling, heter det fra rådet, som hadde saken oppe i møte i slutten av april.

I Finnmark ligger hjelpemiddelsentralen i Lakselv, og det er altså slike sentraler rådet nå sier vi må beholde.

Hev heller kompetansen

– For å sikre at alle med behov for hjelpemidler har tilgang på dette når behovet er der, må finansieringen skje gjennom folketrygden og ansvaret ligge i et nasjonalt formidlingssystem, sier de, og viser til at Folketrygden er en sikkerhet for at den enkeltes behov dekkes.

Når det gjelder effektivisering av formidlingen, så kan dette skje ved kompetanseheving og digitale løsninger mellom bruker, kommune, hjelpemiddelsentral og andre samarbeidsparter, vises det til.