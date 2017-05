Forventer klart signal

– Det er bra at regjeringen foreslår å øke tilskuddet til samiske barnehagetilbud med 5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, men det skulle bare mangle når den norske barnehagesektoren i stortingsperioden har hatt en betydelig økning, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Hun viser til at Regjeringen i revidert statsbudsjett i april i år foreslo å øke tilskuddet til samiskspråklige barnehager med de nevnte 5 millionene, samt tiltak som å innlemme Hattfjelldal kommune i det samiske språkforvaltningsområdet, og sikre videre drift av Sameskolen i Midt Norge i Hattfjelldal. I følge Larsen vil Regjeringen likevel ikke etablere en ny budsjettmodell til Sametinget og samiske formål, noe hun sier Stortinget har bedt dem vurdere.

Endte uten enighet

– Samiske formål, som opplæring, næringsutvikling og kulturtiltak, har hatt en reel nedgang i bevilgningene de siste årene, sammenlignet med tilsvarende norske områder. Jeg velger å forstå den ekstra bevilgningen på revidert nasjonalbudsjett som et signal om at regjeringen i statsbudsjettet til høsten vil løfte budsjettet til Sametinget og samiske formål, sier Larsen.

Hun sier at Sametinget har vært i konsultasjoner om ny budsjettmodell. Dette for å skape større forutsigbarhet og innflytelse over budsjettrammene til Sametinget og samiske formål, uten at det ga enighet.

Er ingen statlig etat

Siden Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere en ny budsjettmodell til Sametinget, uten at regjeringen kommer med et forslag om dette, sier Larsen at hun forventer at Stortinget nå tar ansvar.

– De må be regjeringen innføre en budsjettmodell som sikrer Sametinget en innflytelse over budsjettrammene til Sametinget og samiske formål, og som legger til grunn at Sametinget er et folkevalgt organ, og ikke en statlig etat, sier Larsen.