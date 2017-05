– Må endre loven

Tolv år etter at kvensk ble anerkjent som eget språk i Norge, tilbys det kvenskundervisning kun i Porsanger kommune. Europarådet melder at kun 40-50 elever i hele landet får tilbud om kvenskundervisning, og nå ber Norske Kveners Forbund om endring i Opplæringsloven, slik at kvenske barn får rett på kvenskundervisning.

– Finsk er et alternativ som har vært gitt flere plasser i mange år, men det er kvensk språk som er det offisielle minoritetsspråket i Norge. Og kvensk språk, vårt hjertespråk, er svært utrydningstruet, sier Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund.

– Vi trenger å endre opplæringsloven nå. I tillegg må loven åpne for at kvenske barn bosatt utenfor Troms og Finnmark får rett til kvenskundervisning, noe de ikke har i dag, sier Huru.

Også lærerdanningen

Huru hadde denne uken møte med Kunnskapsdepartementet for å be om endring i Opplæringsloven. Sammen med representanter fra Kvensk Institutt og Språkrådet møtte hun statssekretær Magnus Thue, hvor tema nettopp var endring av opplæringsloven. Også læreplaner og utdanningen av lærere med kompetanse i kvensk ble diskutert.

Det var i februar i år at Europarådets ekspertkomiteen for oppfølging av rammekonvensjonen for Nasjonale Minoriteter, offentliggjorde en krass kritikk av Norges manglende oppfølging av konvensjonen.

Helhetlig plan

– Europarådet er bekymret over at kun en kommune, det vil si kun 40 til 50 elever, får tilbud om undervisning på kvensk i Norge, resten får kun tilbud om finsk språk, sier Huru. Rådet ga en rekke direkte anbefalinger i rapporten, sier hun. Blant annet må kvenske barn sikres muligheten til å velge kvensk også utenfor Troms og Finnmark, altså må gjeldene opplæringslov endres. Det må også på plass en lærerutdanning på kvensk som en del av en helhetlig plan for revitalisering av kvensk språk og kultur.

Forrige helg avholdt Norske Kveners Forbund landsstyremøte i Vadsø, der også et manglende undervisningstilbudet i kvensk ble behandlet. I en uttalelse fra landsstyremøte kom det klare beskjed til hvilke forventinger kvenene har til at norske myndigheter følger opp forpliktelser.

Mistet tålmodigheten

Hilja Huru mener det er på tide å sørge for at norske myndigheter følger opp sine forpliktelser ovenfor den kvenske nasjonalminoriteten.

– Det kvenske samfunnet begynner å miste tålmodigheten med det vi opplever er en klar neglisjering av Norges forpliktelser i egne internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, og det internasjonale samfunnet har bedt Norge å følge opp disse forpliktelsene. Vi forventer nå at regjeringen tar skikkelig grep om situasjonen, sier Hilja Huru, og viser til løfte fra Regjeringen om å komme med en målrettet plan for kvensk språk. – I følge signaler fra regjeringen, er ferdigstillelsen av denne nå nok en gang utsatt, denne gangen til etter valget, sier hun.