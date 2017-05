Nervøs i Nord-Korea

Planen var IIbiza, men altaværingen valgte Nord-Korea, og sier til NRK Sápmi at han før jul tenkte nå eller aldri.

– Nord-Korea har alltid interessert meg, sier Mihkkal Heitmann Buljo.

– Folk vet så lite om dette landet. Det tok meg en måned å ordne med alle de nødvendige papirene, det som overrasket var at det var verre å komme seg inn til Kina enn Nord-Korea, sier den bereiste karen til den samiske nyhetskanalen.

Brett forbudt

Mihkkal forteller om opplevelsen han hadde da de landet med fly i hovedstaden, Pyongyang.

– Jeg har aldri i mitt liv vært så nervøs som da når vi skulle gjennom tollen. Alle klærne mine var søkkvåte, sier Heitmann Buljo, som beskriver soldatene på flytplassen som skremmende. Han sier turistene fikk en lang liste over ting man ikke må gjøre, eller ha med seg.

– Om du har en avis med bildet av landets diktator, Kim Jong-un, så må du for all del ikke brette avisen. Da kan du risikere en ganske hard straff. Tviler på at du er hjemme til jul, sier Buljo. Eksempelvis ble det nylig meldt om amerikanske Otto Warmbier (22), som fikk 15 år straffarbeid for å ha stjålet en plakat fra hotellrommet sitt i Pyongyang.

Få turister

NRK Sápmi viser til kilder som beskriver Nord-Korea som en av de tryggeste destinasjonene i verden, grunnet rekordlite kriminalitet. Det er likevel intet yndet reisemål, med kun et par tusen besøkende årlig fra den vestlige verden. Landets ledelse skal visst nok ha store mål for økning i turisme, men Mihkkal sier han følte seg totalt isolert, uten verken telefondekning eller internett. Det var samtidig deilig å slippe det maset, sier han.

– Da vi besøkte grensa mellom Nord- og Sør-Korea så plinga det inn melding. Da fortet jeg meg å sende en melding til mamma om at jeg fortsatt var i live. Det satte hun stor pris på, sier Buljo til NRK Sapmi.