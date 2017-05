Livlig gjort av Lazytown

– Jeg vil framsnakke jentene på russebilen Lazytown, sier Gro Soleng fra Alta, som fredag ettermiddag fikk uventet og særdeles hyggelig besøk nede på Aronnes. Besøket førte til at hun gikk på sosiale medier med ros til russen.

Ble med i bilen

– De troppet opp på døra vår med russekort, sier Gro, som her sikter til syv russejenter fra russebilen Lazytown. Og russekort var kun starten, for etterpå ble mor og datter tatt med på «rulling» med Lazytown. Da fikk Gros datter Ida låne russelue, mens det ble spilt Markus & Martinus og Freddy Kalas for full guffe på høytalerne.

– Det ble et ettermiddagsparty for store og små. De ga husets åtteåring verdens fineste overraskelse, sier Gro Soleng.

Var der og vasket

– Da vi jobbet dugnad for å tjene penger til russebil, var vi hos Gro og dem og vasket. Da hilste vi også på Ida, og husker at hun syns det var spennende med russen. Derfor dro vi dit og tok hun og moren med på rulling, sier Therese Heggheim, ei av russejentene som var med på moroa. Resten av den kule gjengen på Lazytown heter Andrea Heitmann Liland, Kristina Nilsen, Vilde Arild Thomassen, Andrea Ødmann, Henriette Henriksen og Lisa Hagberg.

Glede flere?

– Ida syns det var kjempestas, sier Therese, som lørdag ettermiddag skulle rulle videre, og kanskje glede et annet barn.

– Det er veldig koselig å bli framsnakket. At det ikke bare blir negativt rykte for russen, sier Therese, som minner om at i år har flere russ enn crewet på Lazytown blitt framsnakket av altaværingene.