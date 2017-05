Lager bannere til demonstrasjonstog

Initiativtaker Frank Jonny Nilsen kan rapportere om hektisk aktivitet foran dagens folketog for bedre helsetjenester, som starter klokken 13 fra Ekornsvingen og ender opp på torget i Alta sentrum.

I går ble det klart at stortingsrepresentant Laila Davidsen (H) blir den fjerde appellanten på torget. Fra før av er det klart at Monica Nielsen (Ap), Trine Noodt (V) og Bengt-Rune Strifeldt (Frp) stiller.

– En gruppe holder på å lage store faner, noen som er to meter lang med en stav i begge ender. Slagordene er blant annet "Ja til akuttavdeling ved Alta Nærsykehus" og Ja til komplett fødeavdeling ved nærsykehuset, informerte Nilsen på Facebook fredag kveld.

Det er Sonja Saxe som står for det kunstneriske uttrykket ved utforming av bannere.

– Nå mangler det bare at Jonas Gahr Støre og Bent Høie hiver seg på flyet og gir oss et nærsykehus som skal være likestilt med de andre to sykehusene i Finnmark, skriver Nilsen humoristisk.