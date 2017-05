Bakken krever mer penger

– Nord-Norge trenger bedre infrastruktur, krever hovedutvalgsleder for samferdsel og kultur i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken.

Bakken ber i den forbindelse om møte med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for å diskutere bruken av ubenyttede kompensasjonsmidler for 2018.

Sikre tiltak

Bakken sier årsaken til kravet er at regjeringen i 2014 avsatte 1,6 milliarder kroner for perioden 2014-2018, til infrastrukturprioriteringer i Nord-Norge. Bakgrunnen var nye retningslinjer for differensiert arbeidsgiveravgift for næringslivet. Målet med disse midlene var å sikre kompenserende tiltak for næringslivet gjennom forsering av planlagte infrastrukturtiltak i Nasjonal transportplan NTP.

– Med bakgrunn i avsatt ramme, og tildeling for perioden 2014-2017, mener vi det fortsatt er om lag 300 millioner kroner i ubenyttede midler, som ikke er fordelt for 2018, sier Geir Ove Bakken.

Resten er fordelt

Det øvrige av midlene er brukt til bruer på riksvei 94 ved Skaidi og E6 i Nesseby kommune, innseiling til Polarbase i Hammerfest og avsatte midler til innseilinga til Leirpollen i Tana. I tillegg er det sikret 10 kilometer dekkelegging på fylkesveinettet i Tana og Nordkapp. Resten av midlene er fordelt i Troms og Nordland, og nå ber altså Bakken om møte for å finne ut hva regjeringen tenker om kompensasjonsmidler etter 2018.