– Takk, Frank Jonny!

Initiativtaker Frank Jonny Nilsen traff en nerve hos altaværingene med den spontane demonstrasjonen og kravet om akutt-tilbud i Alta. Oppslutningen var overveldende.

På torget var det mange som har kjent den stemoderlige behandlingen på kroppen, både for egen del og familien. Blant dem var Ingunn Holmgren Jonas, opprinnelig fra Kvalsund.

– Takk skal du ha, Frank Jonny. Dette var virkelig en betimelig aksjon for bedre helsetjenester i Alta, sa Ingunn og ga en rørt Frank Jonny Nilsen en solid klem.

Spesielt har Ingunn vonde minner fra tiden da ektemannen Frøystein ble akutt syk og fikk hjertestans. Han døde i 2008, men helt fra 1993 hadde de mange opplevelser de hadde sluppet med et sykehus i byen.

– Selv den dag i dag kjenner jeg på den usikkerheten vi opplevde. Vi burde kanskje hatt en slik demonstrasjon tidligere, sier Ingunn.

Hun synes det er viktig å understreke at hammerfestingene også må ha et godt helsetilbud.

– Selvfølgelig, men vi må kunne kjempe for en trygt helsetilbud i Alta. Jeg har familie i Hammerfest og vi har vel funnet ut at det er best å droppe temaet, sier Ingunn og smiler.