– Lei av at altaværingene behandles som kveg

Det var en unison bukett med altapolitikere som stilte med appell under protestaksjonen på skifertorget i Alta sentrum. Ordfører Monica Nielsen (Ap), stortingsrepresentant Laila Davidsen (H), Frp-topp Bengt-Rune Strifeldt, sykehusforkjemper Trine Noodt (V) og Tommy Berg (SV) var alle krystallklare.

– Vi gir ikke opp kampen for akutt-tilbud!

Alle appellene ble ledaget av trommevirvler fra hardtslående korpsdamer.

– Behandles som kveg

Etterpåmeldte Tommy Berg brukte storslegga i sine verbale angrep på helseforetaket. Han har blitt straffet i SV for sin uforsonlige kamp for sykehus gjennom mange år, i et Finnmark SV som har stått last og brast med dagens struktur.

– Vi er lei av å bli behandlet som kveg. Da snakker jeg ikke om stemmekveg, men transportkveg som fraktes i syk tilstand over fjellet. Til Skaidi der man gjerne må bytte ambulanse for sikkerhets skyld, sa Berg og fikk hjertelig applaus fra folkehavet på torget. Han brukte personlige eksempler for å synliggjøre utfordringene.

Lokal enighet

Både tidligere ordfører Laila Davidsen og dagens ordfører Monica Nielsen uttrykte stor frustrasjon over en lang og utrettelig kamp for å få forståelse, regionalt og nasjonalt.

– Jeg er glad for den tverrpolitiske enigheten i Alta, og det engasjementet Frank Jonny Nilsen har skapt, men vi må jobbe videre for akutt-tilbud og for et verdig fødetilbud, sa ordfører Monica Nielsen, og påpekte også at regelverket står i veien for at kvinner kan bruke fødestua i hjembyen.

Laila Davidsen tok seg tid til å rekapitulere historien og sine opplevelser som ordfører i fire år.

– Det har blitt mye avmakt. Vi har blitt neglisjert gjennom mange år. Selv da vi fremmet et selvfølgelig krav om helhetlig konsekvensutredning, ble dette oppfattet som fiendtlig.

Hun gikk også langt i å hevde at begrepet nærsykehus er gått ut på dato, før det står ferdig.

– Da vi ble lovet et nærsykehus var det langt på vei greit, for da innholdt det akuttfunksjoner. I dag finnes ikke begrepet nærsykehus og vi står uten akuttilbud, sa Davidsen og rettet kritikken både mot Jonas Gahr Støre og partikollega Bent Høie.

– Vi må også ha stedlig ledelse ved nærsykehuset. Personlig stoler jeg ikke et sekund på Finnmarkssykehuset. Mye har skjedd, som burde vært gjenstand for gransking, mente Laila om den politiske prosessen og den knallharde motstanden mot at Alta skulle innrømmes naturlige tjenester.

– I tillegg har man rasert psykiatrien, mener Davidsen, som er stortingsrepresentant frem til høsten.

Annenrangs borgere

Trine Noodt har vært en uforsonlig kriger for sykehus i Alta, også da andre politikere slakket av for å få gjennomslag for et nærsykehus. Hun mente langt på vei at nærsykehuset er en bløff.

– Trur de folk er dumme? Vi ser jo hva som er innholdet. Der finner vi ingen akuttfunksjoner, sa Noodt, som mener innbyggerne i Alta og Finnmark må være like mye verdt som dem i Odda eller andre steder. Hun listet opp tettsteder og byer som med største selvfølgelighet har akuttjenester, selv byer som er langt mindre enn Alta.

– Vi behandles som annenrangs borgere, mente hun.

Brakk ryggen

Altaposten har tidligere fortalt om Frp-topp Bengt Rune Strifeldt som brakk ryggen etter et scooteruhell på vidda. Han hadde sine egne erfaringer med seg da han holdt sin appell.

– Jeg fikk god forpleining, det er ikke det, men det tok altså seks dager før jeg kom med videre fra Hammerfest til Tromsø. Det har sin pris at vi ikke har sykehus i Alta, sa Strifeldt, som mente at CT og MR i Alta er viktig for å få en raskest mulig diagnose. Han var bekymret etter Altapostens oppslag om nedskalering av tilbudet.

Han mente Oslo Economics har laget en rapport som sier det meste.

– Det er en proff aktør med stor integritet, som alle burde lytte til, sa Strifeldt.

Han refset Finnmark fylkeskommune og den politiske ledelsen som langt på vei stanset en realitetsbehandling av utredningen. Fylkesordføreren brukte sin dobbeltstemme for å stanse det.

– Det er synd at vi ikke har fylkeskommunen med på laget når det er tverrpolitisk enighet lokalt. Det viser seg at man sentralt lytter når kravet kommer fra fylkesnivå og det er enighet om saken, mente Strifeldt.