– Folk burde droppet scooterturen

– Det stemmer, vi dro i ens ærende inn fra Talvik for å være med i demonstrasjonstoget, sier ekteparet Lisbeth Irene og Sten Tore Johansen fra Talvik vest for Alta.

Mange prøvelser

– Jeg vet at mange har dratt til fjells denne helgen, for å få med seg den siste scooterturen. De burde nok heller deltatt her, sier Sten Tore, som i tykt og tynt har vært gjennom mange prøvelser sammen med Lisbeth de siste årene, da hun ble alvorlig syk.

Ekteparet bekreftet at de kjente seg sterkt og personlig igjen, i det som ble sagt da politiker Tommy Berg spurte fra talerstolen om vi skal godta å være transportkveg over Sennalandet.

Hammerfestsykehuset?

– Vi har opplevd det han sier, å føle seg som transportkveg. Å måtte vente på Skaidi for å bytte ambulanse. Det er ikke rett at syke folk skal bakses inn og ut av biler i all slags vær på den måten, sier ekteparet, som etter år med sykdom og den slags kvegdrift over Sennalandet har sluttet å veie sine ord på gullvekt. De er klar i sin dom over hvem de tror som i praksis styrer helseskuta her oppe.

– Vi sier av prinsipp aldri Finnmarkssykehuset. Vi kaller det Hammerfestsykehuset. Det er Hammerfest som styrer sykehuspolitikken i Finnmark, sier de.

– Er dere optimister til at vi får sykehus?

De vet ikke, sørpå

– Nei. Løpet ser ut til å være kjørt, sier Sten Tore, meget bestemt på at noe sykehus i nær framtid har han liten tro på.

– Men vi håper det, sier Lisbeth.

Ekteparet tror politikere sørpå er for lite kjent med forholdene her oppe, og hvorledes folkerike Alta avspises med for dårlig helsetilbud. De har begge sett Torp-klippet hvor Jonas Gahr Støre strever med å svare på hvorfor en by som Alta skal mangle så viktige helsetjenester.

– Politikerne sørpå ser ikke. Derfor vet vi heller ikke hvem vi skal stemme på til valget, sier de.

På Torget - Vi vet akkurat hva de snakker om