Vil ha infrastrukturtiltakmidler

Vil ha infrastrukturtiltakmidler

Ifølge ffk.no krever hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken midler til samferdselsprosjekt i Finnmark. Han ønsker nå å møte to departement for å få til infrastruktur i Nord-Norge. Bakken sier årsaken til kravet er at regjeringa i 2014 avsatte 1,6 mrd. for perioden 2014-18 til infrastrukturprioriteringer i Nord-Norge.