Støtte for valgboikott

For Aas handler det om noe så selvfølgelig at alle avgjørelser om tunge investeringer og samfunnsmessige prioriteringer må være faktabasert. Han ser ingen grunn til at sykehusinvesteringer skal være unntatt, og forstår ikke at det er mulig å igangsette byggingen av et nytt sykehus til 2,2 milliarder kroner uten at strukturen er utredet.

– For å få mest mulig helse for hver krone må vi ha en bærekraftig struktur. Det har et av landets mest anerkjente samfunnsanalysemiljø gitt oss en pekepinn på, men om noen ønsker en slik utredning gjort eller bestilt av Helse Nord, vil ingen protestere på det. Det viktigste er at vi får en slik utredning og kan bringe sykehusdebatten fra følelse til fakta, sier Aas.

Kalt forræder

Han ønsker å gi ros til Kristin Jensen (Ap), lederen av Alta kommunes hovedutvalg for helse og sosial. Aas betegner den ferske politikeren på lokalt toppnivå som svært tøff og ærlig.

– Det er befriende å se en politiker som tør kalle en spade for en spade, og som kjemper for et godt helsetilbud til befolkningen i Alta mot etablerte politikere. Hun sier at hennes lojalitet ligger hos befolkningen i Alta og ikke hos partiet. Sammen med Alf Bjørn, som uttrettelig har stått på og aldri veket i kampen, ser vi nå en endring hos politikerne i Alta. Jeg håper det blir en valgboikott med god oppslutning. Bare det kan få sentrale politikere til å komme Alta i møte, påpeker Aas.

– Du stod ved siste stortingsvalg i bresjen for en aksjon som sentrale politikere i SV betegnet som boikott, blir det reprise?

– Jeg skal ikke svare for noen andre i SV, men jeg personlig kan ikke stå på stand å anbefale velgerne å stemme på politikere som bruker alle midler til å stoppe at fakta kommer fram, og som ikke vil gi befolkningen et bedre helsetilbud enn det vi har i dag, sier Aas og legger til:

– Vi har tidligere blitt kalt for forrædere og jeg regner med at det samme kan skje igjen. Det tåler jeg veldig godt om min egen samvittighet er god.

Ap-utbrytere

Det samme gjør Ap-veteranen Alf Bjørn. Han vil ha felles mobilisering fram mot valget, gjerne med mange lignende arrangment. Bjørn håper også at Alta Ap klart og tydelig sier fra partitoppene som ikke vil gjøre noe med helsetilbudet i Alta at de ikke er velkommen til Alta for å drive valgkamp.

– Men nå handler alt om å få folk på kort varsel til å stille opp for å gi uttrykk for at vi ikke lengre aksepterer et mindreverdig helsetilbud, sier Alf Bjørn.

Han får støtte hos sin tidliger partifelle Jenny Marie Rasmussen som i skuffelse over hvordan Ap har har handert helsespørsmålet har latt være å betale kontingenten til partiet hjertet banker for:

– To regjeringer med ulik farge har valgt å overse fornuftige og saklige argumenter fra Finnmark. Min oppfordring er å boikotte valget. Alle som mener et menneskeliv i Odda (7000 innbyggere) er like mye verdt som i Alta (20000 innbyggere) må boikotte stortingsvalget! La være å stemme! Vi betyr ingenting uansett.

På FB forteller Rasmussen at det er mange år siden hun har gått i tog, men at nå er tiden inne. Hun blir å finne i toget.

– Viktig tog

Lokalt har en rekke kjente navn i samfunnsdebatten kommet med oppfordring om å støtte lørdagens protestmarsj.

– Den er organisert på kort varsel, og det er selvsagt en fare for at mange som normalt ville vært med å kjempet for et bedre sykehus- og akuttilbud ved å stille i toget, har forpliktet seg til andre gjøremål. Min frykt er at det ikke møter opp nok mennesker til å synliggjøre den enorme frustrasjonen som finnes ute blant folk. Da vil mange i Hammerfest sitte å gni seg i nevene, mens politikerne kan komme til å føle at de slipper unna med nok en gang å svikte befolkningen, sier Knut Oddmund Thomassen, en ivrig leserinnleggsskriver og sterktt engasjert sykehusforkjemper.

Han ber lokalpolitikerne i Alta vise ansikt med deltakelse i protestmarsjen. Lokalpolitikere som ikke stiller opp tolker han som et tegn på at de ikke bryr seg, noe han tror velgerne vil merke seg.

– Er lojaliteten hos partiet eller er det hos folk i Alta? spør Thomassen lokalpolitikerne.