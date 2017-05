Sa unnskyld etter tåreprat

Venstre og Frp led nederlag i torsdagens formannskapsmøte, der forslaget fra posisjonen om en ny felles storskole for Komsa og Bossekop også fikk Høyres stemme. Dermed går man inn mot neste kommunestyremøte med et stemmetall på 21 for ny storskole og fortsatt 1-4-skole på Aronnes, og 14 stemmer for å beholde dagens struktur og i tillegg bygge ut Aronnes skole til 1-7-skole.

Den nye storskolen skal bygges på såkalt nøtral tomt. Den får tre paralleller og skal bestå av elevene fra Bossekop skole og Komsa skole. Elevtallet skal være maks 650, ifølge posisjonens forslag. I posisjonen sitter Ap, SV, Mdg og KrF.

Justerer grenser

– Skolen skal ikke ligge på dyrkbar mark og det skal også foretas justeringer av kretsgrensene på Aronnes og i Gakori, for å tilpasse elevmassen til den nye storskolen, fastholdt Knut Klevstad (KrF), som satte fram forslaget på vegne av posisjonen torsdag.

Frp fremmet sitt eget, selvstendige forslag. Det går ut på at man beholder dagens skolestruktur, men i tillegg bygger ut Aronnes skole fra 1-4 til 1-7, samt bygger en helt ny toparalleller i Komsa.

– Dette er ikke noe jeg personlig er for, men det er i tråd med partiets valgprogram i denne perioden, derfor følger jeg partiet innstilling, sa Claus Jørstad da han fremmet forslaget.

Venstre fremmet også sitt eget forslag. Det går ut på å sementere dagens skolestruktur, men i tillegg bygge ut Aronnes til 1-7 og bygge ut Saga skole til en toparalleller for 1-7.

Småskoleforgulling

Høyres Marianne Haukland holdt to flammende innlegg til forsvar for storskolen, der hun i det første tok til tårene da hun snakket om de 19 prosentene med gutter i Alta som går ut av grunnskolen uten tilfredsstillende lese- og skriveferdigheter. I det andre tok hun et oppgjør med Trine Noodts politikerambisjoner og det Haukland mener er en forgulling av småskolene.

– Naboskap, idrett og familiære forhold er fine verdier, men bør ikke være de viktigste verdiene når vi skal bygge opp kunnskapsnivået i Alta. Jeg skulle ønske jeg kunne være like populistisk når vi nærmer oss et stortingsvalg og bare rette meg etter det foreldre ønsker, men det har jeg ikke råd til. Jeg vil heller jobbe for å løse ufordringene i skolen. Jeg ser ikke hvordan små skoler skal løse kompetansekravene, og det er problematisk at representanter i formannskapet prioriterer å sikre at barn skal gå og sykle til skolene når de forvalter barns ve og vel. Det er da ikke det viktigste for barna! Alle har rett til å gå på den nærmeste skolen, men vi må sikre at de går på en skole som er god nok. Vi har samme utfordring i dag som i 2009, vi har ikke løst noe som helst. Denne småskoleforgullingen som enkelte holder på med har ikke akkurat vært en suksess. Man kan da ikke kalle det en suksess bare fordi det er det man vet at enkelte foreldre har lyst til å høre. Vi er valgt for å sikre at kvaliteten i skolene er god nok, at læringsmulighetene er gode at trivselen er god, at lokalene er moderne nok og at teknologien er god nok. Det er dette foreldrene også burde ha fokus på, og ikke hvorvidt barn kan sykle eller gå til skolen, formante Haukland.

Rut Olsen i Frp tok umiddelbart replikk:

– Høyres representant bør holde seg for god til å servere ufinheter mot andre som ikke er enig med henne, og det er ikke slik at Høyre sitter som eneste eier av sannheten. Så tørk tårene og kutt ut!

Også den angrepne Trine Noodt tok replikk:

– Det er litt spesielt å bli kalt populistisk når man står fast ved valgløftene.

– Dette er ikke innafor

Nå syntes ordfører Monica Nielsen at det var høy nok temperatur mellom damene. Hun ba om mer verdighet.

– Jeg vil påpeke at vi må passe ordbruken i forhold til hvordan vi snakker til hverandre, det med å tørke tårer er ikke innafor...

Rut Olsen avbrøt henne:

– Det er mye som ikke er innafor her, så da får vi ta hele plata!

Monica Nielsen fortsatte med sin formaning:

– Dette er et formelt organ, da snakker vi med korrekt ordbruk.

Litt senere i debatten ba en angrende Olsen om ny replikk:

– Jeg skal bare si...dette med tårer, det beklager jeg, og det trekker jeg tilbake, det var ikke pent.