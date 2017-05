Hjem / Nyheter Beslagla to førerkort

UP hadde torsdag kontrollvirksomhet på E6 mellom Hammerfest og Alta. Det endte med at to førere mistet lappen. En fører ble målt til 123 km/t i 80-sonen i Repparfjord, mens en mann på 33 år mistet førerkortet på Sennalandet etter at han ble målt til 119km/t i 90-sonen.