Beslagla to førerkort

UP hadde torsdag kontrollvirksomhet på E6 mellom Hammerfest og Alta. Det endte med at to førere mistet lappen.

I går ettermiddag ble det gjort beslag av ett førerkort for hastighet på 123 km/t i 80-sonen i Repparfjord.

Torsdag kveld kunne UP melde at en mann på 33 år mistet førerkortet på Sennalandet etter at han ble målt til 119km/t i 90-sonen.

– Tillatt lovlig hastighet med henger er 80km/t, minner politiet om.