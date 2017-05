– Vi er sårbare

I gårsdagens Altaposten, på nett og papir, ble VEFIK IKS, kommunerevisjonsfirmaet for Finnmark, satt under lupen etter at det kontrollutvalget har gjort vedtak om granskning etter bekymringsmeldinger. Det framkommer imidlertid en misforståelse i vår sak når det gjelder omfanget av forvaltningsrapporter som selskapet skal levere Alta kommune. Vi opplyste at kravet var fire per år. Bekymringsmeldingene tegner et bilde av det ikke leveres til kommunene når det gjelder forvaltningsrevisjon.

– VEFIK IKS skal levere seks forvaltningsrapporter innenfor en fireårs periode til Alta kommune. I 2013 og 2014 ble det levert 2 rapporter. I 2015 ble det levert tre rapporter, altså en som ble tidligere ferdig, og som egentlig skulle vært levert i 2016. Den sjette og siste er en stor og omfattende rapport, og er fortsatt under arbeid. Denne vil bli levert i løpet av 2017, skriver revisjonssjef Aud Opgård til Altaposten.

Flere ansatte

Hun viser også til at en av hovedårsakene til at man ønsket en utvidelse av selskapet var flere ansatte, slik at man ikke skal være for sårbar i forbindelse med sykdom eller permisjoner.

– Ansatte i VEFIK IKS har en spesial kompetanse som ikke enkelt lar seg erstatte når det oppstår hendelser som sykdom eller permisjoner. Det er ikke vanlig å hente inn vikarer på en kompetansearbeidsplass, og man blir heller enig med oppdragsgivere om at det blir forsinkelser. Dette har kontrollutvalget vært informert tidligere, forklarer hun.

Når det gjelder budsjettet og økonomiplan har styret vedtatt et budsjett både for 2017 og 2018 samt økonomiplan som går frem til 2021. Dette er gjort i styremøter i 2016 og 2017. Det foreligger per mai 2017 fortsatt ikke godkjent regnskap, noe som må skje i representantskapet.

– Det er riktig at disse sakene ikke er behandlet i representantskapet. Vi fikk inn nye eierkommuner i 2016. Det har derfor vært riktig å vente til disse kommunene har valgt representanter til Vefik IKS sitt representantskap, slik at også de nye eierkommuner fikk være med på å behandle budsjett og økonomiplan. Den siste av disse kommunene valgte representanter i februar 2017. Dette er styret og kontrollutvalget i Alta informert om, påpeker revisjonsjef Aud Opgård.

Det er innkalt til representantskapsmøte den 24. mai, og da kommer saker som budsjett 2017, budsjett 2018, og økonomiplan frem til 2021 opp som saker.

Forhandlet avtale

Tidligere leder Arnt Bjarne Aronsen var i stillingen som daglig leder av selskapet kun i ni måneder før styret tok grep. Aronsen fikk, som vi omtalte i går, en avtale om å beholde tilnærmet lederlønn og jobbe for selskapet fra hjemmekontor i Vardø. Han ønsker å korrigere og presisere noen forhold:

– Det presiseres at jeg er ansatt i VEFIK IKS på ordinære arbeidsvilkår med en særavtale om hjemmekontor. Det stemmer ikke at jeg har tilbudt revisjonstjenester fra et enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetaket anvendes i forbindelse med et vergeoppdrag jeg har mottatt fra fylkesmannen i Finnmark. Dette forholdet ble avklart med revisjonssjefen i VEFIK IKS på forhånd. Det hadde vært enkelt for Altaposten å få sjekket ut fakta i saken om avisen på forhånd hadde kontaktet meg. Jeg har heller ikke brukt ordet «vepsebol», det får stå for Mjøens egen regning. Jeg ser det som et overtramp at denne type feilinformasjon trykkes på feilaktig grunnlag.