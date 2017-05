– Må forvente mer for 170.000 kr

I etterkant av et større oppslag om at innleverte totalentrepriser på Alta Nærsykehus kun var i størrelsesorden 200 millioner kroner, og at Sykehusbygg som håndterer byggesaken for Finnmarkssykehuset, hadde sent anbudene tilbake til entreprenørene med beskjed om til dels betydelig kutt. Bakgrunn var at totalentreprisen kostet for mye, og at det ville sprenge rammen. Styreleder i Finnmarkssykehuset, Harald Larssen, reaksjon kommer i Ifinnmark/FD der er han avbildet sammen med forsiden i Altaposten der rådmannen utrykker sin bekymring for kuttene.

– Jeg har skummet gjennom oppslaget til Altaposten, og det ser ut som det er mest basert på rykter, hevdet styrelederen i Finnmarkssykehuset i FD-saken.

– Pinlig håndtering

Tidligere leder av Alta Ap, Bernt Berg, som for kort tid siden ble plassert inn i hovdutvalget for helse og sosial for å gi utvaglet tyngde i kampen om bedre helestilubd, er rystet over måten styrelederen har møtt reaksjonene fra Alta.

– Jeg har helt bevisst roet ned og gitt styreleder Harald Larssen god tid til å gå ut og korrigere sin egen framstilling. Påstanden om at Alta-rådmannen og sentrale politikere i Alta sprer feilaktige rykter om helsetilbudet i Alta er sjokkerende. Han burde selvsagt korrigert, men jeg registrerer at styrelederen kun er opptatt av å så tvil om det som kommer fra Alta, klargjør Berg og legger til:

– Jeg stoler hundre prosent på rådmannen i Alta når han bekrefter å sitte med det samme bildet som Altaposten. Rådmannen er svært bekymret, og det burde også styrelederen ha vært. For en totalentreprise på 200 millioner kroner, hvorav halvparten er psykiatrilokaler som skulle erstatte det som ble lagt ned på Jansnes, er det ikke mye igjen til de nye helsetjenestene som ble lovet. Det er opprørende at det blir tatt grep for å kutte dramatisk i en allerede beskjeden utbygging i forhold til behovet. Påstanden om Alta Nærsykehus er tiårets største bløff står mer og mer fram som en sannhet.

– Må forvente mer

Den tidligere lederen i Alta Ap sier at han i utgangspunktet har hatt stor tiltro til Harald Larsen, men at det ikke er mye igjen av tilliten.

– Altaposten hadde en glimrende artikkel om hvordan styret i Finnmarkssykehuset er rensket for personer som kan og vil tale befolkningen i Alta-regionens sak. Det er attraktive styreverv som betales uvanlig godt for seks syv møter per år. Styrelederen har 170.000 kroner i året, og jeg forventer at han gjør mer enn å bare lede de seks syv årlige styremøtene. Eksempelvis at han ikke bare skumleser medias artikler om kutt i helsetilbud, slik han uttalte til Ifinnmark. Vi må forlange at styrelederen sitter med det hele og fulle bildet og skal kunne bekrefte hva som er fakta eller ikke, sier Bernt Berg.

Han synes det er svært alvorlig dersom det er Altaposten og ikke styrelederen som har rett i at engreprenørene nå jobber med å finne kostnads- og arealkutt i utbyggingsplanene av nærsykehuset.

– Ingen dementi

Styreleder Harald Larssen er på en miniferie og er i en situasjon hvor han rent praktisk ikke kan gi noen fullgod kommentar. Han avviser imidlertid at det ha vært hans intensjon å dementere oppslaget i Altaposten.

– Min kommentar til Ifinnmark var knyttet til at det planlegges reduksjon i tjenestetilbudet som Finnmarkssykehuset skal gi i Alta. Det foreligger ingen slike planer. Når det gjelder selve bygget, så er det fortsatt forhandlinger med entreprenører som deltok i anbudet. Styret blir orientert når den prosessen er avsluttet. Så akkurat den delen har jeg ingen kommentar til nå.