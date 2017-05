– Sommerfesten skal foregå mellom Kunnskapsparken og biblioteket. Det er første gang vi arrangereren sommerfest ute, så det blir spennende, sier Torgeir Ekeland, som forteller at bandene som skal stå for underholdningen, har laget hitlåter som har slått til over hele verden.

– Vi har troen

De tre andre artistene som skal opptre denne kvelden er den belgiske eurodancegruppen Paradiso som slo igjennom i 1997 med sangen «Bailando».

– Dette ble også en kjempehit verden over, spesielt i Europa, sier Ekeland.

Singelen solgte totalt sett over fem millioner eksemplarer. Den toppet hitlistene i både Norge, Sverige, Danmark, Finland og Italia.

Den svenske gruppa Drömhus med Therese Grankvist skal blant annet by på «Vill ha dig (i mørket hos mig) som ble en stor hit i 1997, før Sunblock, også de fra Sverige, skal trøkke til med sine remixede låter som Baywatch-låten «I'll Be Ready», Robin Becks «For the Very First Time» og Coronas hit «Baby Baby» fra 1995.

– Dette blir vanvittig gøy. Forhåndssalget etter bare én dag er allerede overbevisende, og vi har troen på at både altapublikummet og publikum fra Finnmark for øvrig kommer til å sette pris på dette arrangementet, sier daglig leder på Studenthuset City Scene, Jonas Bertelsen.