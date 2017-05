– Bent Høie vet ikke best

Bjørnar Moxnes kan føre Rødt inn på Stortinget fra høsten. Samtidig tror han ikke det er nok, og at det kreves et folkelig engasjement for å sikre god og rettferdige samfunnsløsninger.

– Jeg hører at Bent Høie ikke en gang vil utrede en sykehusstruktur som kan gi folk i Finnmark trygghet for liv og helse, og at budskapet hans er at utredning er unødvendig så lange han vet best. Til det er det bare å si en ting; Bent Høie vet ikke alltid best. For folk i Alta, i Narvik og på Odda er det snakk om en kamp som i ytterste konsekvens handler handler om liv eller død. Når minuttene og sekundene teller kan i akuttilbudet være flere timer, eller en steng fjellovergang unna, sier lederen av Rødt.

Heier på Alta

Han applauderer et folkelig engasjement, og tror at spontane protestarrangement som det som er annonsert lørdag i Alta kan få politikere til å tenke seg om både en og to ganger.

– Befolkningen i Alta har et rettferdig krav om et likeverdig helsetilbud. Akutt- og fødetilbud er spesielt viktig. Nå må vi få slutt på troen om at alt stort er bra. Lokalsykehusene har en svært viktig funksjon og må være tilstede over hele landet, slår Rødt-sjefen fast og håper at det kommer et flertall på Stortinget som vil fjerne direktørdiktaturet fra norsk helsevesen.

– I dag er det direktøre og ikke lokaldemokratiet som har makta, noe jeg vil tro folk i Alta ikke er ukjent med. La oss fjerne direktørveldet og få inn folkevalgt styring, er oppfordringen fra Moxnes.

Klar tale

Rødt-lederen er en aktiv samfunnsdebattant og deler sin meninger også på sosiale medier. Han skrev følgende på veggen sin på Facebook 29. april:

«SJEKK INN PÅ SYKEHUS: Er du enig i at vi trenger sykehus med akuttberedskap landet rundt? Da håper jeg du sjekker inn på Odda eller Narvik sykehus, og viser politikerne at de som vil rammes har mange i ryggen i sin kamp for lokalsykehuset.

Iver sier det godt: «Uten akuttberedskap i Odda må alle som føder ta ambulanse i to timer til Haugesund. Men hvem vet om veien er åpen? Da kan du jo ta helikopter, kanskje? Nei, for de flyr bare om været er godt nok. Folk vil dø om denne nedleggelsen gjennomføres. Så enkelt er det. Barn vil dø. Mødre vil dø. Folk utsatt for arbeidsulykker vil dø. Folk med familie, barn, og venner vil dø av de samme tingene vi som bor i Oslo overlever. Det er sjeldent jeg bruker så sterke ord, men dette er realiteten.»

Han vedstår at han kunne skrevet det samme om Alta, men hvor mange fødsler er det i Odda hvert år sammenlignet med Alta/Kautokeino?

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det var 278 fødte i Alta og mot at 58 fødte i Odda i 2016. Odda har til opplysning fødeavdeling som kan forsvinne om at akuttkirurgien legges ned.