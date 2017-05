Solid flertall for storskole

De to partiene led imidlertid nederlag i dagens formannskapsmøte, der forslaget fra posisjonen om en ny felles storskole for Komsa og Bossekop også fikk Høyres stemme.

Dermed går man inn mot neste kommunestyremøte med et stemmetall på 21 for ny storskole og fortsatt 1-4-skole på Aronnes, og 14 stemmer for å beholde dagens struktur og i tillegg bygge ut Aronnes skole til 1-7-skole.

Den nye storskolen skal bygges på såkalt nøtral tomt, og en idrettshall skal knyttes til den. Den får tre paralleller og skal bestå av elevene fra Bossekop skole og Komsa skole. Elevtallet skal være maks 650, ifølge posisjonens forslag. I posisjonen sitter Ap, SV, Mdg og KrF.

– Skolen skal ikke ligge på dyrkbar mark og det skal også foretas justeringer av kretsgrensene på Aronnes og i Gakori, for å tilpasse elevmassen til den nye storskolen, fastholdt Knut Klevstad (KrF), som satte fram forslaget på vegne av posisjonen i dag.

Frp fremmet sitt eget, selvstendige forslag. Det går ut på at man beholder dagens skolestruktur, men i tillegg bygger ut Aronnes skole fra 1-4 til 1-7, samt bygger en helt ny toparalleller i Komsa.

– Dette er ikke noe jeg personlig er for, men det er i tråd med partiets valgprogram i denne perioden, derfor følger jeg partiet innstilling, sa representanten Claus Jørstad da han fremmet forslaget.

Venstre fremmet også sitt eget forslag. Det går ut på å sementere dagens skolestruktur, men i tillegg bygge ut Aronnes til 1-7 og bygge ut Saga skole til en toparalleller for 1-7.

Både dette forslaget og FrPs forslag advarte rådmannen sterkt i mot.

– Det betyr bare at vi bygger opp enda mer kapasitet, i en tid da vi har masse ledig kapasitet og elevtallet ikke øker. Da får vi enda færre elever pr kvadratmeter og pådrar oss masse kapitalkostnader. Det er stikk i strid med det alle utredninger foreslår, og det vil ikke gå rundt økonomisk, klargjorde han.