Magasinene tømmes

Det bekrefter Statnett, som karakteriserer kraftsituasjonen nord for Ofoten som stram.

– Det er lite vann i magasinene og et tilsig som er under normalen. Statnett innfører tiltak og avlyser utkoblinger i nettet for å sikre strømforsyningen i området, melder Statnett på egne nettsider.

Det er masse snø på fjellet og risiko for flom, men inntil videre skaper det kalde været usikkerhet for strømsituasjonen.

– Vannmagasinene i området nord for Ofoten er tappet ned, og ligger nå under normalen, i påvente av at snøsmeltingen skal komme i gang, heter det fra Statnett. Det understrekes at situasjonen håndteres rutinemessig og at varsling av situasjonen er en del av rutinene.