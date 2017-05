Går mot storskole

– Jeg er fortsatt overbevist om at en storskole er det beste, men per i dag leverer jeg partiets forslag, som jeg stiller meg bak. Vi har møtt så massiv motstand, at jeg ikke klarer å se at vi kan selge inn ideen om storskole, sa Claus Jørstad i dagens formannskapsmøte, der skolestruktur var tema.

Jørstad la ikke skjul på at han var lei av maratondebatten. I likhet med debatten på fylkesnivå, har de ikke kommet en tøddel lengre

Frp vil videreføre to-paralleller i Bossekop og Komsa, og bygge ut Aronnes til 1-7, bygge ny skole med idrettshall på Komsa. I tillegg ruste opp Bossekop skole og sanerer den eldre bygningsmassen der.