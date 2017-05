Fant ikke den savnede

Onsdag ble det søkt med undervannsfartøy (ROV) i området nord for Stjernøya, etter den antatt omkomne Jan Tore Reiersen.

Han ble meldt savnet 1. mai, etter en båttur fra Alta til Øksfjord. Reiersen startet hjemover fra Øksfjord natt til 30. april. Et bilde tatt av overvåkningskamera klokka 00.48 viser Reiersens båt MK Alta på vei ut fra Øksfjord.

Det har vært ansett som mest sannsynlig at han la ruta rundt nordsiden av Stjernøya, for så å gå gjennom Rognsundet.

Mye stemte

I tiden etter at Reiersen ble meldt savnet ble store ressurser dirigert til et område nord for Stjernøya. Her gjorde man funn av det som skulle vise seg å være vrakgods - ei treluke og en stol. Gjenstandene stammer med all sannsynlighet fra Reiersens båt.

Under søket stilte også Forsvaret med ressurser, blant annet ubåten KNM Uredd. Det var knyttet håp til at Reiersens båt ble funnet av Forsvarets ubåt, som registrerte signaler på sonaren fra et objekt på størrelse med den savnedes båt, på 406 meters dyp i Sørøysundet.

– Sonarsøk ga treff som av et objekt som stemte over ens med størrelsen på båten. Objektet lå også på et sted som stemte med avdriftsberegningene for funnet av vrakgods. På bakgrunn av dette, og fordi vi føler det er viktig å finne flest mulig svar til de pårørende, så ble det besluttet å søke med ROV her, forklarer stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen ved Finnmark politidistrikt til Altaposten.

Var ikke savnedes båt

Søket onsdag ble konsentrert rundt området der KNM Uredd fikk utslag på sonaren. Håpet var at ROV-søket skulle føre til at i alle fall den savnedes båt ble funnet.

– Vi visste på forhånd at dette ikke er eksakt teknologi, ikke minst også fordi man opererer på så store dybder. Søket med ROV gikk ut fra referansen vi fikk fra KNM Uredd og godt utenfor dette, men dessverre ble det ikke funn, sier Sirma-Tellefsen.

