Utviklingslaget fortviler over altfor dårlig varsling

Klokka tre på ettermiddagen ble kansellering varslet til Containerservice, mens andre reisende sto i kø klokka 19.00 uten å ha fått noen beskjed.

Utviklingslaget i Bergsfjord skriver derfor brev til hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken med ansvar for samferdsel. Berit Land er oppgitt over manglende varsling og skisserer dette scenariet fra fergekøen i Øksfjord mandag kveld:

– Mandag 8. mai stod åtte biler, hvorav to med henger, i ferjekø i Øksfjord for å ta ferga klokka 1900. Fem minutter før avgang kommer en privatperson og informerer om at ferga er innstilt og at hurtigbåten som også har avgang klokka 1900, men fra ei kai 800 meter unna, vil ta med passasjerene. Vel ombord i hurtigbåten sjekket vi reiseplanlegger og Boreals sider for info, men der stod det ikke noe om fergeinnstillingen, skriver Land til fylkeskommunen.

Hun slår fast at det i ettertid har kommet fram at Containerservice, som skulle med søppelbil med ferga, fikk beskjed klokka 15.00 at rute 520 ville bli innstilt. Klokka 18.59, altså ett minutt før avgang, sendte Boreal melding på sine trafikkmeldinger at ferga var innstilt og ville bli betjent av hurtigbåten MS Loppøy.

– Ruteplanleggeren 177finnmark.no var dessuten ikke oppdatert før etter klokka 19.00, men fordi klokkeslett for oppdateringer ikke er satt inn er det vanskelig å se når varlingen er foretatt, skriver Berit Land.

Hun gjør videre fylkeskommunen oppmerksom på at ferga som skulle gå i rute 520 i stedet var satt inn på Hasvik-sambandet, mens reserveferge ikke ble satt inn i samband med motorhavariet på Hasvik-ruta.

Berit Land slår fast at rute 520 betjener et samband som har én daglig avgang hver vei. Dersom ei ferge blir innstilt, går det 24 timer til neste avgang.

– Det er derfor meget viktig at 177finnmark.no er oppdatert. Finnmarks fylkeskommune har presisert at man alltid skal sjekke reiseplanleggeren før man skal reise. Men – hva hjelper det når reiseplanlegger ofte viser seg å ikke være á jour, som tilfellet var i går. Fylkeskommunens reiseplanlegger er ikke til å stole på, et problem som vi har tatt opp flere ganger direkte med fylkeskommunen. Jeg spør meg derfor hvorfor båten i rute 520 blir tatt ut for å betjene et samband til Hasvik som har flere avganger daglig og hvorfor blir ikke endringer lagt ut på ruteplanleggeren 177finnmark.no samtidig som beslutninger blir tatt. Endelig vil vi ha svar på fra utviklingslagets side hvorfor ikke reserveferge settes inn, skriver Berit Land.

Beklaget

Steinar Johan Mathisen, fergesjef hos Boreal, sa i forbindelse med problemer i Bergsfjord følgende:

– Vi jobber på spreng med å finne en løsning og vil om kort tid komme med en ruteplan der vi ivaretar alle rutene, men det må påregnes forsinkelser.