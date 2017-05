Mann tatt uten lappen

En mann i 40 årene fra Vest-Finnmark må møte i Alta tingrett for brudd på vegtrafikkloven. Lovbruddet skal ha funnet sted 20. mai i fjor, da han i Loppa førte personbil, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om tap av førerretten.

Ifølge vegtrafikklovens paragraf 24, kan «[d]en som har kjørt motorvogn uten å ha førerett for den aktuelle førerkortklassen, kan ikke få slik førerett første gang før det er gått 6 måneder siden den ulovlige kjøringen fant sted.»

Saken skal foreløpig opp for tingretten i august.