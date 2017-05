Kritiserte seg til middag med Siv

Som leder i Finnmark Frp tok Odd Eilert Persen i helga bladet fra munnen overfor partileder og finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Persen, som er kjent for å være tidels storkjeftet - noe han har til felles med andre Frp-medlemmer fra Østre Altafjord, skal etter hva avisa forstår ikke ha lagt fingrene i mellom i sin kritikk av manglende Frp-levering i samband med Nasjonal Transportplan.

Dempe kritikken?

I et forsøk på å mildne kritikken og dempe Persen noe, ble han innkalt til middagsmøte med Siv og Solvik-Olsen.

Persen bekrefter overfor Altaposten at han kjørte på mot partiledelsen og var nokså direkte i talen, slik han er kjent for.

– Jeg ga uttrykk for misnøye og at jeg synes regjeringen har forskjellsbehandlet oss i Finnmark til sammenlikning med andre regioner. Vi har ikke tog og heller ikke trikk her i fylket, noe jeg gjorde klart for toppledelsen da vi fikk møte og middag sammen med dem. Jeg ga tydelig uttrykk for min – eller si vår – misnøye med NTP-en så får vi se om middagsprat og møtevirksomhet gir resultater. At vi fra Finnmark fikk et times møte med toppledelsen, det har jeg ingen problemer med å fortelle om, sier Persen.

Ble hørt

– Etter at vi ble innkalt til middagen, så føler jeg etterpå at vi fra Finnmark ble hørt av ledelsen i partiet, så får vi se om vi lykkes når resultatene kommer seinere, sier fylkeslederen.

Han har selv ivret sterkt for å få kystriksvei til Hammerfest, men om dette var del av pakken, vites ikke. Selv er Persen lite konkret, og vil ikke si mye utover at han håper på resultater.

Sammen med Persen under middagen med toppledelsen var også førstekandidat til stortingsvalget Bengt Rune Strifeldt, statssekretær Ronny Berg, styremedlem i Alta og Finnmark, Odd Erling Mikalsen og stortingsrepresentant for Finnmark og Frp, Jan Henrik Fredriksen.