Har satt kursen mot land

Søndag kveld avsluttet Havsel selfangsten for i år, 100 nautiske mil sydaust av Scoresbysund.

– En odde i isen strakte seg adskillige mil aust utover havet, som har ligget stille de siste dagene. Bare tåka vanskeliggjorde fangsten. Men lørdag og søndag fikk vi to dager med sol og klar himmel som følge av høytrykket over området, et høytrykk som var ei uke for seint ute fangstmessig, melder skipper Bjørne Kvernmo.

De to dagene sist helg er det sterkeste minnet fra turen.

– Alle tåkedøgnene går i glemmeboka helt til man åpner skipsdagboka eller ser videotape fra turen. Lørdag var svartungene «på letten», det vil si at de gikk i vannet og forsvant. Vi kom bare halvnært med skuta, så gikk de i vannet. Typisk i begynnelsen av mai, melder Kvernmo.

Men søndag fant mannskapet knappe hundre dyr på den siste odden austover havet.

– Men da tåka kom sigende i 23-tida, var det ikke vanskelig å bestemme seg for hjemtur. I et døgn har vi seilt på flatt hav. 234 nautiske mil er Havsel-rekord, meldte Kvernmo mandag kveld.

Kursen er satt mot Tjørvåg på Møre for lossing av skinn og spekk, før det bærer nordover kysten og kjøttsalg i Tromsø kanskje allerede søndag 14. mai.

– Til Alta kommer vi ca 17. mai, hilser Bjørne og gjengen på Havsel.