– Er ikke noe kamp mot Hammerfest sykehus

Med grønt lys fra både politiet og kommunen, blir det demonstrasjonstog for bedre helsetjenester i Alta, inkludert akuttilbud. Lørdag håper han på god oppslutning.

– Med stengt vei til Hammerfest 40 av 120 dager i vinter, er det et under at ikke liv har gått tapt, mener Nilsen

Må ha akuttilbud

Han mener det trengs en kamp for et bedre fødetilbud og tilbud for akutt syke i Alta, enten det er hjerteinfarkt, hjernedrypp eller alvorlige bruddskader det er snakk om.

– Jeg må presisere at dette ikke er noe angrep på Hammerfest sykehus eller de som jobber der. Jeg gir dem de beste skussmålm, av egne erfaringer. Det er ikke poenget. Det er situasjonen i Alta som er alarmerende.

– Alle som kan litt førstehjelp, vet at det er de første 20 minuttene som gjelder, hvis ulykken først er ute. Nå blir det demonstrasjonstog for å gjøre oppmerksom på hvor ille det kan gå, hvis man ikke kommer seg til sykehus, begrunner Nilsen.

Bekymringsfullt

Altaposten har den siste tiden hatt oppslag om både mangel på nattevakt og faren for at Alta nærsykehus blir skalert ned. Det gjør inntrykk.

– Vi kan ikke leve med at det kun er en sykepleier på vakt gjennom natta. Vi må ha et akuttilbud som kan gjøre en forskjell dersom det står om liv. Så må vi få et komplett fødetilbud ved nærsykehuset. Det er hovedbudskapet mitt når jeg har tatt initiativ til en protestmarsj fra den gamle sykestua i Ekornsvingen (Rambøll) og med endestasjon på torget, hvor politikere av ulik farge vil holde appeller, sier Frank Jonny.

Han tilhører ikke noe politisk parti.

– Hadde jeg gjort det ville jeg neppe kunnet starte slike spontanaksjoner uten å risikere eksklusjon, sier skajaluftingen, som har gått i tog for flyktninger, samlet underskrifter mot bomfinansiering tidligere. Nå tar han kampen for akutt syke og fødende.

Viktige minutter

Selvoppnevnt aksjonsleder Frank Jonny Nilsen har sjekket denne vinterens tilgjengelighet til sykehuset i Hammerfest og har kommet til at det på fire måneder var stengt i 40 av 120 døgn.

– Når det nye nærsykehuset kommer, så er vi nødt til å ha et skikkelig akuttilbud. Får folk hjerteproblemer, slag eller skades i en trafikkulykke eller liknende, så er det de første minuttene som virkelig gjelder og da mener jeg vi må ha et ordentlig tilbud som kan trygge befolkningen.

Vi må kunne klargjøre pasientene for å bli transportert til sykehus, noe som vil øke sjansene for ikke å få seinskader som følge av hendelser. Kanskje bør man kunne gjøre små kirurgiske inngrep, hva vet jeg, jeg er ikke lege, men dette er det mange som kan og vet mye om og som jeg håper støtter opp om denne aksjonen. Det tilbudet som er i dag er ikke godt nok til 20.000 mennesker. Det må bare bli bedre, sier aksjonisten.