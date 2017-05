Vind kan gjøre kraftledning lønnsom

Ny kraftledning mellom Adamselv og Lakselv kan være lønnsomt.

Hvis Finnmark Kraft og Varanger Kraft ønsker å utløse mer av den konsesjonsgitte vinden de har på prosjektene Hamnefjell (Illustrasjonsbilde) og Raggovidda, kan det gjøre bygging av ny kraftledning mellom Adamselv og Lakselv samfunnsøkonomisk rasjonell, melder Statnett, som har utsatt søknaden om konsesjon for å gi aktørene tid til å vurdere muligheten. Analyser har vist at forbruk alene ikke kan forsvare bygging av en ny kraftledning. NVE har gitt konsesjon til de to vindparkene i Øst-Finnmark som ikke kan etableres uten å forsterke overføringskapasiteten i regionen.

– Vi går nå i dialog med de respektive vindkraftaktørene med sikte på å avklare interessen for å legge en felles, forpliktende fremdriftsplan, sier prosjektleder Vibeke Hodne til Statnetts egne nettsider.