Utfordrer politikerne i åpent skolemøte

Med bakgrunn i den foreslåtte sammenslåingen av Komsa, Bossekop og Aronnes skole, til én fireparallells storskole, har Siril Pettersen Hammari (Aronnes) og Veronica Johansen (Bossekop) tatt initiativet til en skoledebatt. Denne finner sted torsdag klokka 18, på Folkets hus.

Håper politikerne tør

De to foreldrene håper minst én politiker fra hvert av partiene som er representert i kommunestyret vil møte opp her. Målet er nemlig å få på plass et debattpanel, der det åpnes for spørsmål fra salen.

– Før valget var mange parti, deriblant både Ap, SV og Frp, helt klare i skolesaken. Ap hadde til og med dette som sin fanesak. Så ser vi at flere politikere i disse partiene nå tar til orde for rådmannens forslag, som innebærer å bryte disse valgløftene. Vi som velgere spør oss hvordan vi skal forholde oss til politikerne, om vi ikke engang kan tro på det som holdes fram som den viktigste saken deres, sier Hammari, og fortsetter:

– For dette er jo ingen tullesak de er i ferd med å snu i – det er en av de viktigste sakene, som engasjerer foreldre over hele Alta, da det angår det aller viktigste i livet vårt – ungene våre.

Flere spørsmål

Etter å ha sett hvordan debatten har gått denne gangen, sitter de to foreldrene igjen med en rekke spørsmål, som de håper å få svar på i løpet av debattmøtet torsdag.

– Ut fra hva mange politikere skriver på sosiale medier kan man spørre seg om de har lest høringsinnspillene fra både foreldre, lærere og andre fagfolk. Det er jo også interessant å se at man ikke mener økonomi er en begrunnelse – for hva skal da begrunne at man velger å gå imot ønskene til de aller fleste småbarnsforeldre som berøres? Man bør virkelig ha gode argumenter, og vi håper jo politikerne kan legge disse tungtveiende argumentene fram i debatten på torsdag, sier Hammari.

– Vi håper for øvrig at alle som har engasjert seg i saken, skrevet høringssvar og lignende, møter for å stille sine spørsmål. Det virker som at politikerne ikke har sett eller forstått hvilken massiv motstand det er mot dette. Vi spør oss hvordan det er mulig å overse dette.

Sterk motstand

I forrige runde med skoledebatter for noen år siden var stemmene fra Aronnes særlig tydelige. Veronica Johansen kan fortelle at motstanden er sterk blant en rekke beboere i Bossekop og:

– Jeg opplever motstanden som stor. For eksempel har Thomasbakken grendelag uttalt seg og sagt klart ifra at dette ikke er ønsket. Jeg er helt sikker på at en rekke beboere fra Bossekop vil møte, selv om det er kort varsel. For folk er oppgitt over prosessen, og over at alle høringsuttalelsene virker å bli ignorert fra politikernes side.

– Tror du politikerne tør å komme og si sin ærlige mening?

– I meningsutvekslinger på Facebook virker det som at mange politikere har sterke meninger, men vi savner de gode begrunnelsene. Kanskje politikerne kan komme på møtet og fortelle oss hvorfor den fireparallels storskole med plass til opp mot 800 barn er bedre for våre barn enn hva vi har i dag? Det hadde vært veldig interessant å få svar på dette, sier Johansen.

Mange argumenter

Selv jobber Johansen som lærer, og sier hun både ser argumentene som kommer fra foreldrene så vel som det mange lærere har ytret:

– Vi snakker blant annet om den uforholdsmessig lange skoleveien og de uoversiktlige forholdene som kan oppstå ved en så stor skole. For ungene handler det om trygghetsfølelse, det å kunne bygge gode relasjoner til andre elever. Å få til godt samarbeid mellom lærerkollegaer kan også bli utfordrende.