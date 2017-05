La superskolen død

Den foreslåtte storskolen, eller superskolen med fire paralleller, fikk bare 13 stemmer, mens et kompromiss med 3-paralleller fikk 35 stemmer.

Det betyr at den såkalte superskolen med fire parallelle klasser fra 1. til 7. klasse neppe er politisk liv laga.

Det innebærer videre at Aronnes-foreldrene nok en gang går seirende ut av sin kamp for nærskolen, det vil si en skole fra 1. til 4. klasse, uten behov for at de minste må busses eller kjøres til eksempelvis Prestegårdsjordet eller Komsa.

Siril Hammari er blant foreldrene som har kjempet innbitt for å berge Aronnes skole. Hun var nyinnmeldt medlem i Ap for anledningen, i likhet med en rekke andre unge nærskole-tilhengere. AUF var tydelig på at de ønsket å slå ring rund nærskolen.

Det ble tidlig under medlemsmøtet signalisert at man gikk for et kompromiss. Det ble derfor tidlig klart at det var flertall for en 3-parallell skole for Komsa og Bossekop. Torfinn Reginiussen holdt en tale som så ut til å være meget overbevisende for de oppmøtte. Ordfører Monica Nielsen flagget det samme standpunktet og presiserte at det innebar bygging på nøytral tomt, noe som gjør konseptet på Prestegårdsjordet hyperaktuelt.

Kristin Jensen og Hanne Rosenberg var blant arkitektene for et kompromiss, mens Bente Haug var en klar talskvinne for storskole. Hun innså tidlig at hun ikke ville få flertall og imøtekom derfor et kompromiss.