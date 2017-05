Advarer mot gigantskolen

Lærer og SV-politiker Otto Erik Aas gleder seg over å høre at Torfinn Reginiussen og deler av toppledelsen i partiet nå tar et oppgjør med den planlagte «superskolen».

– Jeg støtter Torfinn hundre prosent. Han har over flere år, og på en glimrende måte argumentert for nærskoleprinsippet. Personlig vil jeg aldri kunne stemme for å samle sentrumselevene i en ny storskole med fire paralleller. Det strider mot all den erfaring jeg har gjort etter mange år i læreryrket. Det er ikke sånn at Alta kommune ikke har forsøkt dette tidligere, men da på ungdomsskolenivå. Erfaringene gir ingen lyst til noen gjentakelse, og da med de aller yngste, sier Aas, som vedgår at det er ulike syn også i SV i skolestruktursaken. Aas sier imidlertid at han vet at mange i hans parti deler synspunktene til han selv og Reginiussen.

Stemmer for nærskole uansett Torfinn Reginiussen nekter å la seg binde av partiet.

– Jeg håper av hele mitt hjerte at Torfinn får flertallet bak seg på kveldens medlemsmøte.

I Frp er det også delt syn. Claus Jørstad har frontet partiet i hovedutvalget for oppvekst og kultur, og sto sammen med et bredt flertall her som går for en ny fireparalleller. Nå tyder alt på at Frp tvinger Jørstad til å stemme mot det han stemte for i hovedutvalget.