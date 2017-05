Mangler lærere

Med søknadsfrist allerede 19. mai inviterer Kautokeino kommune søkere til ledige lærerstillinger, fjernundervisningsstilling og stillinger i barnehagene. Ved skolen i Máze er det neste år ledig en hel stilling og en 36 prosentstilling som midlertidige stillinger med undervisning i matematikk, musikk og kroppsøving.

Ved barneskolen i Kautokeino er det tre midlertidige lærerstillinger ledig, der fagene er engelsk, matematikk og musikk. I utlysningen for stillingene heter det at man forutsetter 30 studiepoeng for de angitte fagene.

Kautokeino ungdomsskole har en hel fast stilling ledig og en hel midlertidig stilling. Her er det krav til 60 studiepoengs kompetansekrav innenfor norsk, engelsk eller samfunnsfag og samisk. I tillegg har det såkalte språk- og kultur fjernundervisningssenteret en fast stilling mellom 50 og 100 prosent i nordsamisk, med et kompetansekrav om 60 studiepoeng i nordsamisk.

Endelig er det tre ledige stillinger ved barnehagene i kommunen, der det er et 100 prosent vikariat for pedagogisk leder for barnehageåret 2017 til 2018, mens det er en fast halv stilling som førskolelærer og en halv stilling som vikar for assistent. I barnehagene kreves det at man kan snakke samisk godt, fordi de ansatte skal være språkmodell for ungene i barnehagen.