Ap-topp: – Sykehusstrukturen ligger fast og vi kommer ikke til å utfordre denne beslutningen

Regjeringsskifte vil neppe bli noen trøst for lokale helsepolitikere i Ap. Partiets helsetopper garanterte under 1. mai-frokost i Odda topp moderne sykehus til by på 7.000 innbyggere, men mener partivennene i Alta kan glemme samme tilbud for deres over 20.000 innbyggere.

Maktesløshet

I Alta innrømmer ordfører Monica Nielsen og hovedutvalgsleder Kristin Jensen at de er i faresonen for alvorlig akutt sykdom på grunn av maktesløshet. De hevder å være sviktet av Helse Nord, Finnmarkssykehuset, sine partifeller i Finnmark Ap og på Stortinget, ikke minst det som kan bli en kommende helseminister i en Ap-dominert regjering, Torgeir Micaelsen.

– Ja, de siste dagers avsløringer av hvordan befolkningssenteret i Finnmark sviktes av alle, er vondt. Jeg kjenner at blodtrykket stiger til et farlig høyt nivå, sier hovedutvalgsleder Jensen.

Null til Alta fra Ap

Altaposten har utfordret Ap og mannen som kan bli landets neste helseminister dersom han og partiet får velgernes tillit i Alta og resten av landet. Vi har med bakgrunn i rapporten fra Oslo Economics, som slår fast at dagens sykehusstruktur i Vest-Finnmark ikke er bærekraftig og anbefaler at det nye akuttsykehuset som skal bygges legges til Alta, spurt om det nå må trykkes på pauseknappen i påvente av at Helse Nord foretar en grundig utredning. Dette er svaret fra Micaelsens som opprører ledelsen i Alta Ap:

– Jeg har tidligere uttalt at vi forholder oss til at Høyre og Frp-regjeringen entydig har slått fast at sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast og at vi ikke kommer ikke til å utfordre denne beslutningen. Dette er en holdning som også støttes av Finnmark Arbeiderparti og Helse Nord. Ap er opptatt av å gi akuttsykehusene i Kirkenes og Hammerfest rammebetingelser til å utvikle et enda bedre helsetilbud til pasientene. Jeg vil også bidra til å utvikle Alta nærsykehus, men det er ikke pasientgrunnlag for tre akuttsykehus i Finnmark. Utviklingen av Alta nærsykehus må derfor bygge på at sykehusstrukturen i Finnmark er lagt, fastholdet Micaelsen.

Ja under frokosten

Dette står i sterk kontrast til at han og Ap under 1-mai-frokosten i arbeiderbastionen Odda uten noen form for utredning kom med garantier om sykehuset i den lille byen skulle leve inn i framtiden. Ikke bare skulle sykehuset sikres, men det skulle også få beholde akuttkirurgi, et dyrt tilbud som er forbeholdt noen av akuttsykehusene. Odda er en kommune som nylig passerte 7000 innbyggere. Pasientområdet til Odd sjukehus teller tre kommuner som totalt har 11.000 innbyggere. Det er tre store sykehus innen rundt to timers reisevei fra Odda, på Stord, Haugesund og Bergen.

– Vi mener det er urimelig at Odda sjukehus som det mest utsatte sykehuset med lengst reiseveier i Sør-Norge ikke skal ha grunnleggende akuttkirurgisk beredskap også i fremtiden, har Torgeir Micaelsen uttalt til NRK.

Under årets 1. frokost i Odda på Hardanger Hotell, hvor ordfører Roald Aga Haug (Ap), som har kjempet en heroisk kamp for å berge sykehustilbudet for innbyggerne, ble det servert en gladmelding. Kampen for sykehuset var vunnet. Det var stående applaus da Ruth Grung (Ap), sentral i Stortingets helsekomite serverte nyheten. Dermed sikrer Ap flertall på Stortinget for å beholde tilbudet. Fra før har SV, Sp og KrF varslet det samme.

Mangel på solidaritet

Torsdag kom nyheten om at den planlagte utbyggingen av Alta Helsesenter, som har fått navnet Alta Nærsykehus, blir for dyr. Entreprenørene ha fått beskjed om at totalentreprisen de har gitt inn inn på rundt 200 millioner kroner ødelegger rammen for utbyggingen hos helseforetaket. Dermed fikk de hele prosjektet sendt tilbake fra Finnmarkssykehuset med beskjed om å kutte areal, kostnader og velge rimeligere løsninger. Langt inn i ordførerpartiet finnes det stor usikkerhet.

– I min tid i kommunestyret brukte vi tett inn på 200 millioner kroner av kommunens kasse for å legge til rette for helsetjenester som formelt sett ikke var vårt ansvar. Billeddiagnoseavdelingen vil være et framskritt, men uten at det legges til rette for utvidede åpningstider på kveld og helg, vil fortsatt helsetilbudet til befolkningssenteret i Finnmark forbli på et lavmål. Nå må Alta Ap vise at vår lojalitet er hos innbyggerne, ikke hos partiet, slår partiveteran Alf Bjørn fast og kommer med følgende råd til sine partifeller lokalt:

– Vis at dere kjemper for befolkningen i Alta-regionen, og at lojaliteten ikke ligger hos Finnmark Ap og partitoppene sentralt, som verken vil utrede eller endre en struktur slik at fylket samlet sett kan få de beste helsetjenestene. Gi klar beskjed til Youngstorget og Finnmark Ap: Hold dere borte fra Alta i valgkampen. Vi kan ikke anbefale velgerne å stemme på dere dersom vi ikke får støtte til at strukturen utredes.

Lojalitet til innbyggerne

Både hovedutvalgsleder Kristin Jensen og ordfører Monica Nielsen har i flere samtaler med Altaposten vedgått at de ikke har klart å komme videre i forhold til egne politikere. Ordføreren har bekreftet at hun gjentatte ganger har tatt opp saken og vist til rapporten fra Oslo Economics og tryglet blant annet Micaelsen om hjelp til å få fakta på bordet før det investeres milliardbeløp i strukturen. Begge sier at deres lojalitet er hos innbyggerne.

– Da jeg gikk inn i politikken var det med et mål for øye; jeg skulle være ombudsmann for innbyggerne. Min oppgave skulle være å sikre innbyggerne tilbud på minimum samme nivå som resten av landet, helst bedre. Det vi nå ser er at sentrale politikere, også i mitt eget parti, synes at trygghet for liv og helse er viktig alle andre steder enn i Alta. Min lojalitet er derfor hos innbyggerne, ikke hos Finnmark Ap, sier hovedutvalgsleder Kristin Jensen og legger til:

– Odda med sine 7000 innbyggere og to timers reisevei til sykehus fortjener sikkert et topp moderne sykehus med akuttkirurgi og hele pakken, men det blir ganske vanskelig å svelge at de samme politikerne synes det er greit at en by i Finnmark med over 20.000 mennesker må få sine sykehustjenester 14 mil og to timers reisevei unna.