Storfangst under kjølig ryddedag på strendene

Det var ikke bare statsministeren som var i sving under den nasjonale strandryddedagen. Ungdommene i redningsselskapet i Alta fylte de svarte sekkene på Lathari og Auskarnes.

– Det var veldig mye søppel og vi fikk ikke tid til å ta alt. Det var en kjølig, men effektiv ryddedag, forteller leder Anna Sofie Harila i Redningsselskapet ung i Alta.

Det er usedvanlig mye søppel i strandområdene etter en lang vinter, over hele landet. Med gode arbeidshansker hjalp statsminister Erna Solberg til med å plukke søppel på Langåra i Oslofjorden lørdag.

– Forsøpling av havet er en svært alvorlig og økende trussel mot livet i havet. Strandrydding er en stor dugnad som gjøres av frivillige for å rydde kysten for søppel, sa statsminister Erna Solberg til NTB. Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen – og mannen Sindre Finnes – plukket hun søppel langs kysten på Langåra for å markere at strandryddedagen arrangeres for første gang.

Den nordiske strandryddedagen arrangeres av Hold Norge Rent og de nordiske søsterorganisasjonene, og er støttet av Nordisk Ministerråd.