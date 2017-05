Stemte fram Berg

Under Frps landsmøte søndag morgen ble det gjennomført valg til sentralstyret. For Finnmarks del var det knyttet størst spenning til hvorvidt Ronny Berg ville få landsmøtets tillit på varalista.

Da voteringen var gjennomført var svaret ikke til å ta feil av. Berg fikk flest stemmer av varakandidatene, og topper dermed lista.

En stolt Bengt Rune Strifeldt kunne etter avstemmingen legge ut en melding på sosiale medier, der han roser sin kompis og politikerkollega:

– En virkelig dyktig finnmarking som kommer til å gjøre en god jobb, der også. Gratulerer!

Berg, som i desember 2015 fikk tillit som statssekretær for fiskeriminister Per Sandberg, skriver i en melding at han er glad for å få tilliten fra landsmøtet:

– Jeg var innstilt som førstevara fra valgkomiteen. Det ble skriftlig avstemning på de fire varaplassene, der rangeringen ville bli etter antall stemmer man fikk. Jeg er veldig glad for at jeg fikk flest stemmer, og dermed ble førstevara, skriver han i en melding til Altaposten søndag formiddag.

Akkurat det at han fikk førsteplassen på varalista har mye å si:

– Det vil medføre at jeg vil få møte mye i sentralstyret. Det er viktig at vi fra Finnmark også har noen i sentralstyret, som kan være med på å påvirke Frp sine strategier og prioriteringer, i tillegg til at man da også vil ha en nær kontakt med partiledelsen.