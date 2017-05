Siste dans med gjengen

Finnmarksavdelingen av Den norske jordmorforening hadde nemlig et historisk møte i Alta før helga.

Landsdelen samles

– Dette var siste gang vi er et fylkeslag. Det blir regionalisering av foreningen, der Nordland, Troms og Finnmark gjøres til en region. I Finnmark fortsetter vi dermed som et lokallag, opplyser Annie Henriksen, som ble gjenvalgt som leder. I Finnmark har de stemt mot den nye ordningen to ganger på landsmøtene, men slik ble det altså ikke.

De er 49 medlemmer i Finnmark og tilhører Norges eldste kvinnelige fagforening som er 100 år. Annie Henriksen fortsetter som leder. Gjenvalg ble det også for Inga Sara, Silje Dagslott, Ann Karin Berg og Liss Gundersen, mens Line Olufsen Mehus, Lise Thomassen og Kari Nes er nye medlemmer i styret.

Sisa fikset maten

Henriksen er svært imponert over Sisa.

– Sisa er en fantastisk smeltedigel for rik og spennende kulturell utfoldelse. De sto for bevertning av fantastisk og annerledes mat. Under latinamerikanske rytmer svingte jordmødrene seg, forklarer Henriksen.

Årsmøtet behandlet viktig saker. Blant annet ble det vedtatt en uttalelse som utfordrer Finnmarkssykehuset til sikring av nyfødte under transport, da det i dag ikke er godkjent utstyr for nyfødte i vårt område.

Forsvarlig transport

– Det finnes på markedet godkjent utstyr. For de av oss jordmødre som har følgetjeneste handler det om å kunne fortsette transporten inn til fødeavdelingen på en forsvarlig måte, dersom fødsel skjer underveis, opplyser Annie.

Saken er sendt til Klinikk Prehospitale tjenester.

– Vi avsluttet med åpent møte, hvor sexolog Lise Thomassen delte av sin kunnskap om menneskets seksuelle nytelse. Kanskje et slags tilsvar til 8.mars appellanten fra TV serien SKAM som etterspurte konkret seksuell kunnskap. Jordmor Silje Dagslott fortalte om kunsten å "fly" med den fødende, opplyser Annie.