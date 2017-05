Rykker ut etter brann i 120 tonns fôrflåte

Rundt klokka 15.30 ble 110-sentralen kontaktet etter at det tok til å brenne i ei fôringsflåte i Lille Kufjord.

– Vi ble varslet om at det hadde vært brann i motorrommet på ei 120 tonns fôringsflåte her. Mannskapet hadde klart å tømme et pulverapparat inne i rommet og deretter stengt av, og sånn sett slukket brannen på egenhånd. Men det skal være svært mye røyk, derfor ba de om bistand fra brannvesenet, opplyser vaktleder ved 110-sentralen Kjetil Norberg.

Redningsskøyta RS Vekteren ble kontaktet, og bistår i skrivende stund med å frakte mannskaper fra brannvesenet fra Alta og ut til stedet:

– Når røykdykkere og øvrig brannmannskap kommer til stedet vil de ta en vurdering på hva som bør gjøres, sier Norberg.

– Det er veldig greit å ha en ressurs som Vekteren tilgjengelig, og at de kan bistå i slike situasjoner, legger han til.

Det er ikke varslet om personskader. Hovedredningssentralen, politiet og Kystverket er ifølge Norberg varslet.