Kabelkurs kan hindre livsfarlige hendelser

– Ukyndig håndtering av strømførende kabler kan være direkte livsfarlig, fastslo fagansvarlig Ronald Mjøen i Alta Kraftlag.

15 bedrifter på plass

I fjor ble det gravd over en rekke kabler, hendelser som kan ende fatalt. Kraftlaget kunne konstatere at interessen for gratiskurset i kabelhåndtering var stor. Hele 35 deltakere fra 15 ulike bedrifter stilte nemlig på kurset for å sikre seg kunnskaper om legging av nye kabler og maskinarbeid nært eksisterende høyspentkabler og linjer.

– Nå går vi en god gravesesong i møte, mener direktør Per Erik Ramstad i Alta kraftlag, glad for at maskinkjørerne viser at de tar ansvar.

Driftsleder Ronald Mjøen i kraftlaget opplyser at det er noen år siden sist et slikt kurs ble gjennomført. Hendelsene i fjor tilsa at det var behov for et nytt. Han forteller at maskinførerne fikk kunnskaper fra en gjesteforeleser Trond Nesbakken fra Nexans, som er produsent av kabler. Han tok for seg sikker håndtering av kabler, hvordan man skal opptre forsvarlig og hvordan man skal legge kabelen og håndtere den for at det skal bli et godt resultat.