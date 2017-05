Fikk applaus for samelister

Under landsmøtet til Frp denne helga fikk partiets sametingsrepresentant Arthur Tørfoss med seg hele salen på å gi applaus til partiets listekandidater til det kommende sametingsvalget, ifølge en pressemelding fra Frp.

– Det er historisk når FrP nå for første gang stiller lister i hele landet, og jeg synes vi skal gi en applaus til alle de som er villige til å stå på for FrP i sametingsvalgkampen. Det er ikke alltid like lett, sa Tørfoss ifølge pressemeldingen.

Tørfoss benyttet for øvrig anledningen til å fortelle landsmøtet om livet på sametinget, om sametingets innsigelsespraksis og kostnadene ved det hele, ifølge meldingen.