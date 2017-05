Dette hendte i natt

I politiloggen for natta er det vestfylket som dominerer, ifølge operasjonsleder Asgeir Aule. Han kan melde om flere hendelser i Alta og Hammerfest samt én i Kautokeino som har påkrevd politiets oppmerksomhet.

Havnet i klammeri

Klokka 02.00 kom det inn melding om amper stemning ved et utested i Hammerfest, der flere personer var involvert. To personer skal ha vært i håndgemeng med hverandre.

– Vi var på stedet. En av de involverte klaget over smerter i brystet, og ble fraktet til legevakta for en sjekk. Vi har ikke klart å identifisere den mistenkte part, opplyser Aule.

Ba om bistand

Like etter kom det ei melding fra Alta. Ansatte ved Scandic hotell meldte om en beruset gjest som de trengte bistand til å få fjernet.

– Men vedkommende kom seg fra stedet på egenhånd, dermed var det ikke behov for vår bistand likevel.

Tatt for urinering

02.50 ble en mann i slutten av 30-årene tatt for urinering på offentlig sted, midt i Hammerfest sentrum.

– Vedkommende anmeldes, sier Aule.

Avsluttet fest

Litt over klokka tre natt til søndag ble politiet varslet om en støyete fest i Kautokeino:

– Klage på støy og festbråk fra en adresse. Vi avsluttet festen og ga beskjed om at det skulle forbli rolig. Det ble det og, sier operasjonslederen.

Kom over slåsskamp

Noe senere kom Hammerfest-politiet over en episode i bykjernen:

– Patruljen kom over en episode der to personer slåss, i Hammerfest sentrum. En person angrep en annen, her er mistenkte identifisert, vedkommende er i midten av 30-årene. Vi har avhørt personen og bortvist vedkommende fra stedet. Saken vil bli anmeldt, sier Aule, som legger til at bloggen ikke sier noe om hvorvidt noen av de involverte ble skadd.

Overstadig beruset

En overstadig beruset kvinne i slutten av tenårene måtte hjelpes til legevakta av Hammerfest-politiet, opplyser Aule videre.

– Hun ble avlevert på legevakta sammen med en venninne som skulle ta vare på henne.

Slåss i båthavna

04.50 kom det som skal være nattas siste melding inn til Finnmark politidistrikt.

– To personer føk i tottene på hverandre i småbåthavna i Bossekop. Begge de to er i begynnelsen av 20-årene. Det meldes ikke om personskader, men en av partene ble hentet og kjørt hjem og samtidig pålagt å ikke dra tilbake til stedet, opplyser operasjonslederen.

Eksemplarisk russ

Aule avslutter med å si at han er glad for å kunne melde at russen over hele fylket etter hva politiet kjenner til har oppført seg eksemplarisk:

– De har igjen oppført seg godt, oss bekjent. Vi har ikke fått inn en eneste melding på dem, sier han.