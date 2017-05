Ny helsesmell gir 20 mill. i manko

Regnskapsrapporten for første kvartal viser at kommunen brukte 20 millioner kroner mer enn budsjettert i første del av 2017.

Som tidligere er det innenfor helse og sosial at de store økonomiske utfordringene er.

– En del av merforbruket kan relateres til økt ressursbehov hos eksisterende brukere. Det er vanskelig å rekruttere vikarer, samt at kommunen har mottatt flere nye ressurskrevende brukere, heter det i rapporten som skal presenteres for formannskapet kommende uke.

Tidligere har kommune blitt beskyldt for underbudsjettering og urealistisk beregning av kostnadere på helseområdet. Det blir langt på vei bekreftet i rapporten.

– Det er mye som tyder på at deler av tjenesteområdet er for lavt budsjettert, heter det i rapporten som er signert rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Samtidig viser også Kostra-tallene at Alta kommune har et høyt kostnadsnivå innen deler av tjenesteområdet, som for eksempel innen institusjonsdriften, helsetjenester m.fl. Rådmannen skriver derfor at dette tjenesteområdet vil få spesielt fokus resten av året, med muligheter for kostnadsbesparende tiltak.

Tradisjonelt har Alta kommune hatt merforbruk i første kvartal.

– Erfaringsmessig vil driften vanligvis «forbedre» seg etter første halvår, heter det i regnskapsrapporten. Det anmodes likevel om forsiktig pengebruk i fortsettelsen, spesielt på lønnsutgifter.