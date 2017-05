– Vil ha maktinnsyn i Sametinget

Det skjer etter at Jarl Hellesvik har henvendte seg til Sametinget med forespørsel hvor stor andel av fylkestingsmedlemmene på Finnmark Fylkesting, og hvor stor prosentvis andel av kommunestyremedlemmene i de enkelte kommunene i Finnmark og Nord-Troms, som er innmeldt i Sametingets valgmanntall.

– Dette nektet Sametinget å gi meg opplysninger om. Etter min mening så har ikke Sametinget hjemmel for å nekte meg disse opplysninger. Det er helt åpenbart at det er av samfunnsmessig interesse å vite hvordan det forholder seg når det gjelder dette, sier Hellesvik til Altaposten.

Ingen kommentar

Ut over brevet hvor han ber Sivilombudsmannen om hjelp til å få ut opplysningene, ønsker ikke Hellesvik å utdype saken ytterligere med å kommentere den. Av korrespondansen går det fram at han har jobbet med maktstrukturene etter at det ble kjent at regjeringen ønsker å lovfeste Sametingets konsultasjonsordning.

Regjeringen har hevdet det foreligger en folkerettslig plikt til å ha hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner. Det gjelder uansett om beslutningene fattes på kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig nivå. Det er allerede i dag skriftlige prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige etater og Sametinget. Den blå-blå regjeringen ønsker å lovfeste konsultasjonsordningen.

Hellesvik har ønsket å få en oversikt over i hvilken grad Sametinget allerede er med i avgjørelsesprosessene gjennom å være representert med politikere i lokalpolitiske fora.

Negativt svar

I vedtak fra Sametinget som er gjort på bakgrunn av Jarl Hellesviks forespørsel går det fram at Sametinget har en restriktiv praksis for bruken av valgmanntallet, og dette gjelder også utarbeidelse av statistikker.

«Det er Sametinget selv som øverste valgmyndighet og dermed også øverste forvalter av valgmanntallet som bestemmer hvordan valgmanntallet skal brukes. Det skal etter Sametingets mening foreligge sterke grunner for at valgmanntallet skal kunne brukes til noe annet enn det det er ment for. Sametinget har ved flere anledninger avslått anmodninger om tilgang til valgmanntallet fra ulike forskningsprosjekter, også fordi de som er registrert i valgmanntallet har et tillitsforhold til Sametinget og at de derfor ikke har registrert seg for å bli en del av et forskningsprosjekt eller en statistikk», heter det i svarbrevet til Hellesvik.

– Kan hjelpe til

I sin klage til Sivilombudsmannen skriver Hammerfestg-mannen og samfunndebatanten at han ikke vil gå inn på detaljene i Sametingets avvisning av hans ønske om nevnte opplysninger.

– Det jeg imidlertid vil rette oppmerksomheten mot er at Sametingsrådet skriver at «Sametinget har ikke tilgang til å gjøre enkeltoppslag i valgmanntallet annet enn i valgåret og det vil kreve uforholdsmessig mye ressurser å gjøre slike oppslag ettersom Sametinget må kontakte folkeregisteret for hver enkelt kommunestyre- og fylkestingsrepresentant, etter først å ha skaffet seg oversikten over hvem som er valgt inn i de enkelte kommunestyrene og i fylkestinget.», påpeker Hellesvik og legger til:

– Til det er det er det å si at i år er det valgår til valg til Sametinget, og jeg kan framskaffe navnene på kommunestyremedlemmene i de enkelte kommunene og fylkestingsrepresentantene i Finnmark for å lette Sametinget i deres arbeid.