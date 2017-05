Skoleeksempel på enighet

Sjelden har en så langsiktig og viktig sak for Alta vært oppe til votering som torsdag, da Hovedutvalg for oppvekst og kultur stemte nei til å flikke videre på gammelskolene Aronnes, Komsa og Bossekop, og ja til å avlive nærskolen som hellig ku til fordel for ny sentralskole. Dette er i tråd med administrasjonens visjon, bare at der rådmann Bjørn Atle Hansen ser for seg tomt i Komsa, tok utvalget kamel til middag og entes om såkalt nøytral tomt. Prestegårdsjordet like vest for Alta sentrum gir lavest odds, men også tomt nær Campus Alta har vært nevnt. Saken skal nå videre til formannskap og kommunestyre.

– Vi har et uvanlig godt klima i dette hovedutvalget. Det har vi hatt helt siden starten høsten 2015, sier Tommy Berg (SV), som gleder seg over at klimaet betalte seg da saken om framtidig skolestruktur var oppe til behandling. Nær samtlige hadde da tatt ordet og sagt at saken er for viktig, at den må heves over partipolitisk smålighet, og Berg håper videre behandling preges av det samme.

Aldri noen sinne

– Nå må vi klare å ta med oss det positive klimaet inn i kommunestyret, oppfordrer Berg, som håper den ærede forsamling vedtar en såkalt 4-parallell hvor altså storskolen erstatter samtlige tre skoler, med fire klasser på hvert trinn, i stedet for en 3-parallell hvor bare Komsa og Bossekop blir felles, noe som vil gi tre klasser på hvert trinn.

– Jeg er i mindretall i mitt eget parti akkurat på det punktet, sier Berg, som høyt lovet å aldri mer gå til valg på skolestruktur.

– Det gidder jeg ikke. Jeg er gørrlei den her debatten, sa Berg, som også her fikk bred tverrpolitisk støtte. Bare Venstre vil beholde nærskoleprinsippet slik de kjenner det, og la Bossekop, Aronnes og Komsa bestå som egne skoler.

Nøytral tomt viktig?

Høyre ønsker sterkt at nyskolen skal ligge i området hvor Komsa skole i dag er. Marianne Haukland sa at ny, jomfruelig tomt vil koste mye i form av tomtekjøp og infrastruktur, og at Komsa er og blir det flotteste området med best nærhet til natur.

– Nøytral tomt som hovedkriterium, det mener jeg blir feil, sa Haukland, som ba folk spørre seg om «nøytral tomt» er noe folk vil tenke på som viktig om mange år. Nyskolen skal ha et 50-års perspektiv, minnet Haukland om, som nølte med å svare ja eller nei da SV spurte om Høyre ville blokkere for et vedtak om endring av skolestruktur hvis Komsa ikke blir valgt.

– Er høyre låst på Komsa? spurte Berg, som sa at tomta Komsa kan selges for gode penger.

– Jeg føler at dette bør løses på en annen måte, og vil ha to spørsmål, svarte Haukland.

– Først vedta en 4-parallellskole, så vedta hvor tomta skal ligge, sa hun.

Unngå gigantisk feilskjær

– Jeg er frustrert over skolestrukturdebatten på fylket. De er livredd for å støte fra seg velgere og gir seg katta i elever og kunnskapsløft, sa Claus Jørstad, som ba Alta stå samlet.

– Hvis velgerne vil straffe oss, ja da må de straffe oss alle, sa han.

Bente Haug (Ap) flammet aller sterkest for sentralskole, da hun sa vi kan ikke løse framtidens skoleutfordring ved å male vegger og skifte plater i himling.

– Ny skole handler om sårt tiltrengt faglig utvikling i skolen. Får vi ikke dette til, vil det bli det største politiske feilskjæret jeg har vært med på, sa hun.

I Arbeiderpartiet er det likevel betydelig intern uenighet i denne saken, får Altaposten bekreftet.