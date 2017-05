Her ligger den nyfødte kalven på riksvegen

Det er Åsá Márgget Anti som filmet denne unike videoen av kalven på riksvegen, feilaktig omtalt om E6.

– Reinkalvene fødes på riksvegen siden det er så lite barflekker, etter en lang hard vinter. Det er livsfarlig å kalve midt på veien, men hva er alternativene, spør Åsá Márgget Anti og formener at det er unikt at simla velger å føde blant folk på denne måten.

– Det var både trafikk og folk der når der foregikk. Vi både hylte og skrek, sier fotografen lattermildt som også har «intervjuet» kalven:

Voi herregud, er det sånn å komme denne verden? Kaldt som fy, og ramla ned på den iskalde hardpakka snøen.

Skjønte ingenting først, fra mørket kom jeg og rett til en solfylt verden. Men svinkaldt, og jeg kunne nesten ikke komme meg på beina for å følge mammaen min.

Mamma sa til meg at du kan jo ikke bli liggende her lenger, midt på veien, så kjære vene, stable deg på beina. Vi må jo rekke de andre, som er på tur Nordover mot sommerbeite allerede. Der bruker det å være litt mildere og stor sjans at der finns tørre barflekker, og som er mykere enn asfalt.

– Vi trafikanter må ta hensyn og kjøre forsiktig i disse reinkalvetider, både på vidda og på veien. For nå fødes kalver minutt for minutt, sier Åsá Márgget Anti.