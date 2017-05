Her blir det døgnåpent

Etter mange år uten et døgnåpent tilbud på østsiden, tar Anne Haugland og Circle K Elvebakken opp kampen om nattkundene, mot Esso Bossekop som i mange år har vært enerådende på å servere burger og bensin nattestid.

Nøyaktig ett år etter at Anne Haugland startet i jobben som daglig leder på Circle K Elvebakken kan hun invitere til nattåpen stasjon:

– Vi kjører nattåpent som et prøveprosjekt gjennom mai, juni og juli. Så gjør vi våre vurderinger underveis – dersom det viser seg at tilbudet blir godt brukt, så er det godt mulig at vi fortsetter. Vi har aldri gjort dette før, så for oss er dette spennende, sier Haugland.

Det var søndag det ble lagt ut et bilde på stasjonens hjemmesider på Facebook, hvor det glade budskap for østkantens nattgjengere fremgikk.

– Vi har fått kjempegode tilbakemeldinger fra de som har fått med seg at vi er i gang med nattåpent, og vi håper jo at folk også velger å benytte seg av tilbudet, sier hun.

– Hvordan løser dere dette rent praktisk, må dere ansette flere faste og ekstrahjelper som følge av dette?

– Ja, det blir mer arbeid utav dette når vi skal holde åpent døgnet rundt. I prøveperioden har jeg vært så heldig at to av mine ansatte ønsker å prøve dette ut og har sagt seg villige til å trå til. Det hadde vært vanskelig å få det til å gå rundt med bare vikarer på natta.

I dag har stasjonen åpent mellom seks og midnatt på ukedagene og fra åtte til midnatt i helga.

– Sånn sett trenger vi «bare» å strekke døgnet seks til åtte timer. Derfor kan det fort være det lønner seg – vi får se. Litt spennende er det jo og, for vi har ingen å måle oss med på østkanten da det er så lenge siden det var døgnåpent her. Tilbakemeldingene har som sagt utelukkende vært gode, og beskjeden fra folk er at man har savnet dette på østsiden, sier Haugland.