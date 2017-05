Forsvarets ubåt kan ha funnet Jan Tores båt

I en pressemelding fra Finnmark politidistrikt fremgår det at politiet har bedt om ressurser til å kunne undersøke et mulig funn av den antatt havarerte båten «MK Alta» som ble meldt savnet 1. mai. Forsvaret har bistått med en rekke kapasiteter, blant annet ble ubåten KNM Uredd dirigert inn i søksområdet og har i om lag et døgn hjulpet til i søket, skriver politiet.

– De har foretatt sonarsøk over store områder og det er markert funn av et objekt på havbunnen som stemmer overens med de driftsberegninger (tidevann, strøm og vindretning) som er gjort i forhold vrakgods som er funnet fra havaristen. Politiet har nå bedt om bistandsressurser til kunne undersøke objektet med ROV, fjernstyrt undervannsfartøy, opplyser stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt.