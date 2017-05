– Vi vil vise hvor vi er og hva vi gjør

Alta krisesenter og SMISO Vest-Finnmark inviterer nemlig til åpen dag i Bukta kommende onsdag.

– Mellom klokka 11 og 19 åpner senteret dørene for publikum og samarbeidspartnere. Større åpenhet rundt senteret håper man vil være med på å ufarliggjøre og bryte ned tabuer rundt både vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

– Vi er et likeverdig tilbud til befolkningen som andre hjelpeinstanser, forklarer Yvonne Pedersen og Marianne Reines, ved Alta krisesenter.

Åpenhet

Tidligere har beliggenheten til senteret vært på hemmelig adresse. Dette har man gått bort fra. Ifølge Pedersen og Reines har ikke trusselbildet endret seg med større åpenhet. Virkeligheten er ofte en annen enn de forestillingene man har gjort seg om senteret på forhånd.

– Vi vil vise hvor vi er, hva vi gjør og være tilgjengelige for dem som har behov for å bruke oss. De som trenger det må vite hvor vi er, det finnes et hjelpetilbud, forklarer Pedersen.

Lavterskeltilbud

Alta krisesenter og SMISO Vest Finnmark (senter mot incest og seksuelle overgrep) er et lavterskeltilbud. Alta krisesenter er døgnåpent, mens SMISO er et dagtilbud.

Det betyr at du trenger ikke henvisning fra lege eller bestille time for å ta kontakt. Man vet aldri når en voldsutøver slår til. De ansatte på senteret ønsker at de som lever i relasjon med en voldsutøver tar kontakt – helst før det blir voldelig.

– Vi ønsker å nå ut til folk før det skjer overgrep eller vold. Du trenger ikke å ha ferske blåmerker når du kommer til oss, påpeker Pedersen.

Pedersen og Reines viser til volds- og drapsstatistikk i Norge og forklarer at hele 1 av 4 vil oppleve vold i løpet av livet. 1 av 10 vil bli utsatt for overgrep. 70 prosent av alle drap i Norge er partnerdrap.

– Mange vil ut av en voldelig relasjon, men trenger hjelp og råd. Man skal ikke «holde ut». Tiden mellom voldshendelsene – «hvetebrødsdagene» – blir bare kortere og kortere, forklarer duoen.

Psykisk vold

Vold, uansett form, er den største sykdomsprodusenten i samfunnet i dag og på senteret merker man at psykisk vold er et økende problem.

– Det gir sår som ikke synes, og ikke alle skjønner at psykisk vold faktisk også er vold, sier Pedersen.

– Vårt tilbud er hjelp til selvhjelp og vårt fokus er å skape styrke og se fremover, fastholder hun.

Være en god venn

Har man mistanke om vold eller overgrep i nabolaget eller blant venner skal ikke terskelen for å ta kontakt med senteret være høy.

– I mange tilfeller handler det om å få bekreftet eller avkreftet det man har mistanke om, man trenger heller ikke å stå med sannheten i hånda når man ringer til oss. Like viktig er det at det er fullt mulig å ringe oss og være anonym, sier Caroline Bjørnstad, SMISO Vest Finnmark.

Bjørnstad og kollegaene besøker jevnlig altaskolene og underviser elevene i dette vanskelige temaet. Når ungene er trygge på at det er hjelp og få, kan terskelen for å ta kontakt bli lavere.

– Etter besøk på skolene opplever at barna tar kontakt med oss, derfor vet vi hvor viktig dette arbeidet er, medgir Bjørnstad.